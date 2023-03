La construcción del puente que unirá los polígonos de la Mezquita y Belcaire marcará un punto de inflexión en el objetivo de reindustrialización sobre el que trabajan la Generalitat y el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. Esta infraestructura, cuyas obras estarán finalizadas en el mes de agosto --lo ha anunciado este jueves el president Ximo Puig--, hará posible uno de los requerimientos esenciales para que sea así: la creación de suelo industrial, uno de los mensajes más repetidos en el encuentro empresarial organizado en la ciudad por el consistorio y Mediterráneo.

Y una de las principales conclusiones de este foro es que no puede ser cualquier terreno. El nuevo modelo de desarrollo de estas áreas, como se está demostrando, apunta a la necesidad de crear macroparcelas --entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados-- que permitan la instalación de empresas de ámbito global. Y así se ha diseñado, como se ha expuesto este jueves, la ampliación de Belcaire C, que desarrollará cerca de 700.000 metros cuadrados con esa filosofía.

Menos trámites burocráticos

Pero para ser competitivos, los empresarios expusieron una necesidad perentoria que los representantes políticos reconocieron. La Administración debe ser facilitadora y no un obstáculo. Así lo ha transmitido el secretario de CEV Castellón, Salvador Serrano, al afirmar que «falta la agilidad de la Administración», que ha de tender a ser «más eficaz y eficiente, para que faciliten y no entorpezcan», de manera que «no dejen de venir inversiones porque no haya suelo» al eternizarse los plazos de desarrollo. Como ha desgranado, «para que una área empresarial pueda ser interesante ha de existir».

Formación profesional

El tercer pilar de la reindustrialización y otra de las claves del encuentro es la formación del capital humano que requiere cualquier actividad productiva. Lo ha planteado el president de la Generalitat y lo ha ratificado la alcaldesa, Tania Baños: la indispensable apuesta por una ampliación de la oferta en Formación Profesional que, en el caso de la Vall, se concretaría con la creación de un Centro Integral de FP.

Los empresarios necesitan trabajadores con conocimientos muy específicos y la Administración debe ser capaz de articular esas sinergias que, como han remarcado, supondrán la creación de empleo.

Aunque por encima de todas las reflexiones, prácticamente todos los intervinientes han coincidido en el mismo diagnóstico. La provincia de Castellón y el territorio autonómico afrontan un «momento histórico» auspiciado por la llegada de inversiones como la de Volkswagen (Sagunt), Amazon (Onda), Stadler (La Vall) y hay que saber aprovecharlo.