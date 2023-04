David Taus decidió dar en 2014 un volantazo a su vida. Dedicado hasta entonces al mundo de la construcción, la burbuja inmobiliaria motivó su vuelta a los orígenes en su Càlig natal, y lo cierto es que la apuesta no le ha ido nada mal. “Mi objetivo no es ser millonario, ya es un éxito vivir en casa, en el Baix Maestrat, donde se vive mejor que en la Toscana, aunque no hay que decirlo mucho para que no se llene de gente”, bromea.