La Llosa movilizó el pasado viernes a cientos de vecinos que no quisieron perderse la presentación de la candidatura con la que Ximo Llopis, actual alcalde y candidato del PP a renovar el cargo, desveló a la población. Con la presencia del secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, el senador del PPCS, Vicente Martínez Mus, el alcalde de Moncofa, Wences Alós y su teniente de alcalde, José María Andrés, la presentación también contó con los candidatos a la alcaldía de Xilxes, Nules y Almenara para respaldar un proyecto "que vive, trabaja y defiende a La Llosa".

"Sumamos juventud y experiencia, apostamos por la capacidad y el talento que son innatos en mi pueblo, defendemos el trabajo y el empeño por conseguir lo mejor para La Llosa y nos declaramos apasionados de este gran municipio que es un privilegio compartir", ha considerado el alcaldable.

Ximo Llopis presenta una lista en la que las mujeres tienen un puesto preponderante. El alcaldable se rodea de Ana María Llopis, Elena Navarro y Jennifer Sevilla en los puestos 2, 3 y 4 de la lista, y completa con Juan José Moraga, Eduardo Barea y Sheila Fernández el equipo. Llopis remata la candidatura con cinco suplentes: Esteban Melchor Rius, Joana Ruiz Sáez, Miguel Ángel Bueso Casas, Claudia Villegas Torrent y José Vicente Martínez Faubell.

"Somos muchos y a todos quiero dar las gracias, porque aunque no están en esta candidatura, sé que son no solo valiosos, sino necesarios para este proyecto", ha manifestado el candidato a la alcaldía. Porque precisamente "son las bases, los militantes, los simpatizantes y los vecinos que apuestan por este proyecto que es de todos, los que hacen posible que sigamos trabajando por nuestro pueblo, porque no solo es un privilegio, es una pasión compartida".

Para Llopis, "hay grandes proyectos que deseamos culminar y que harán posible que la vida de nuestros vecinos sigan mejorando. Porque el reto es conseguir que bienestar y felicidad se den la mano para que las familias de La Llosa disfruten, se beneficien y alcancen la calidad de vida que merecen". "Lo lograremos juntos, como lo hemos hecho durante estos años", ha declarado el alcaldable del PP.