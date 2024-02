Una joven de Castellón revoluciona el mundo de la manicura en España: Sus uñas son obras de arte

¿Un QR en un diseño de uñas que enlaza a una pista musical? Es posible, innovador y merecedor de un premio. Un tablao flamenco, mesas, barriles, sillas, una botella de anís del mono, naranjas, un cuadro de Sorolla… todo a escala mini, elaborado en 3D con esmero a base de arcilla, telas, maderas y luces y sobre unas uñas perfectamente pintadas.

Este arduo trabajo de la joven vila-realense Alejandra Rochera, Srta. Rochera, le sirvió para alzarse con la victoria de la primera edición del programa Épic Nails, de TV3, que le ha valido un premio de 15.000 euros que Alejandra aprovechará para dar forma a su sueño, crear un espacio inclusivo en que tengan cabida artistas y disciplinas de lo más variado.

Imagen de unas uñas en las que la Srta. Rochera ha dado forma a personajes de 'Dragon Ball'. / MEDITERRÁNEO

Una nail artist autodidacta que floreció gracias a la irrupción de la pandemia y que, tras su paso por la televisión, ha notado mayor visibilidad incluso de fuera de España. “Hago unos dibujos muy elaborados y poco vistos en la Comunitat Valenciana. Del programa se pusieron en contacto conmigo para saber si quería participar, fui la única no catalana participante, y acabé ganando. Fueron unas semanas de rodaje muy duras pero estoy satisfecha porque tuve un espacio en el que poder expresarme y, además, incluir guiños a la terreta en mis trabajos”, explica la Srta. Rochera, quien incide en que intenta lanzar “un mensaje muy potente” con sus creaciones.

Los motivos en 3D son una de las especialidades de la vila-realense Alejandra Rochera. / MEDITERRÁNEO

Con una imagen propia y de marca muy característica e identificativa, Alejandra, que también ha trabajado en proyectos televisivos como Los Protegidos de A3 Media, asegura que el reto final de Èpic Nails ha sido su proyecto más complicado hasta el momento y recuerda con cariño otros instantes, como la prueba en la que tuvo de modelo a un jugador de rugby, el más veterano, al que “me llevé a mi terreno”. Alusiones al folclore o al cine de Pedro Almodóvar --de hecho, cita un fragmento de una de sus películas: “Porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”; y a su iaia, … han sido y son algunos de los rasgos diferenciadores del trabajo de esta joven que espera abrir su nuevo local multidisciplinar en Castelló de la Plana el próximo mes de abril.

Alejandra Rochera realiza auténticas obras de arte, decorando las uñas de sus clientes. / MEDITERRÁNEO

Las horas dedicadas en el programa de tele para dar forma a su idea son prácticamente “incontables” pero sí que sabe, aproximadamente, el tiempo que destina en una sesión al uso en su local. Cerca de cuatro horas. “El cliente sale con lo que quiere, tengo la suerte de poder conectar con ellos. El 90% vienen con una idea y salen con otra, pero muy contentos”, asegura Alejandra.

Pasión por el dibujo

Su pasión por el dibujo no es nueva. Lo hace desde los ocho años pero siempre le habían dicho que “del arte no se come”. Nada más lejos de la realidad. Comenzó subiendo algunos consejos a redes sociales y tenían muy buena acogida. Se cargó de valor y dejó su trabajo en una cadena de perfumerías para dedicarse por completo al nail art y a impartir formación y, pese a que los inicios no fueron fáciles, apunta que al principio ingresaba unos 50 euros al mes, ahora su sueño se ha convertido en su forma de vida.

El tatuaje tradicional y el japonés clásico son los motivos que más le gusta plasmar en sus diseños para uñas. Rochera sabe que algunas de sus creaciones no resultan del todo prácticas para el día a día aunque asegura que, al final, “te acostumbras” a las uñas largas. “Una de mis clientas es camarera y no puede tener las uñas largas por lo que usa unas de quita y pon -press-on nails- y, al final, se conciben como un complemento más, porque da lástima tener que quitarse algunas elaboraciones”, comenta.