Castellón se llena de toros por Pascua y Sant Vicent: los 13 pueblos que hacen actos taurinos los próximos días

Después de un fin de semana de Semana Santa con bastantes actos taurinos en diversos municipios de Castellón, la confluencia de los últimos días de Pascua con las fiestas que organizan en varios pueblos por Sant Vicent hacen que la provincia registre la primera gran concentración de festejos en lo que va de año.

Tal es así que 13 localidades organizan exhibiciones durante los próximos días. Estas son:

Onda (Pascua Taurina y barrio La Morería)

Uno de los principales focos taurinos de la provincia, como es Onda, hará gala de su pasión por la tauromaquia por partida doble en dos epicentros. Uno será el recinto multiusos, donde estos próximos días se resolverá el concurso de ganaderías del 30º aniversario de la Pascua Taurina. Estos son los hierros que participarán:

Viernes 5 . Santos Zapatería (concurso de ganaderías). Por la noche, habrá vacas enfundadas de Hermanos Bellés.

. (concurso de ganaderías). Por la noche, habrá vacas enfundadas de Domingo 7 . Suelta de reses de Miguel Parejo y La Espuela . Por la tarde, participación de las vacas de Vicente Benavent en el concurso de gaanderías.

. Suelta de reses de . Por la tarde, participación de las vacas de en el concurso de gaanderías. Lunes 8 . Hermanos Navarré (concurso de ganaderías).

Cartel de la Pascua Taurina de Onda. / Mediterráneo

El motivo por el que el sábado no habrá exhibiciones de la Pascua Taurina es para no solaparse y no quitar protagonismo a los festejos que harán en el barrio de La Morería.

Sábado 6 . Entrada y suelta de vacas de la ganadería El Cali (17.30). Por la noche,a partir de las 23.00 horas, embolada de una vaca y de dos toros de Guillamón.

. Entrada y suelta de vacas de la ganadería (17.30). Por la noche,a partir de las 23.00 horas, embolada de una vaca y de dos toros de Martes 9 . Entrada y suelta de vacas de la ganadería Vicente Benavent (18.00). Por la noche, a partir de las 23.00, vacas en puntas y embolada de un toro del mismo hierro.

Cartel taurino de las fiestas del barrio de La Morería, en Onda. / Mediterráneo

L'Alcora

Otra plaza importantes con festejos destacados es l'Alcora, que este fin de semana celebra su Pascua Taurina.

Viernes 5 . Vaquillas de Hermanos Príncep (18.00 horas) y embolada de dos toros de Germán Vidal (23.00 horas).

. Vaquillas de (18.00 horas) y embolada de dos toros de (23.00 horas). Sábado 6 . Encierro campero (11.00 horas), suelta de vaquillas de Iván Miró (13.00) y Germán Vidal (17.30), exhibición de un toro cerril de Montes de Oca (19.00), embolada de dos toros de La Espuela y Montes de Oca (23.00) y, a continuación, vacas enfundadas de La Espuela .

. (11.00 horas), suelta de vaquillas de (13.00) y Germán Vidal (17.30), exhibición de un toro cerril de Montes de Oca (19.00), embolada de dos toros de (23.00) y, a continuación, vacas enfundadas de . Domingo 7 . Vaquillas de Hermanos Bellés (13.00 horas) y La Espuela (17.30), toro cerril de Ave María (19.00) y embolada de dos toros de La Espuela y Ave María (a partir de las 23.00).

Cartel de la Pascua Taurina de l'Alcora. / Mediterráneo

La Llosa

La Llosa lleva inmersa toda la semana en sus fiestas en honor a Sant Vicent. Los actos taurinos empezaron el martes y seguirán hasta este el domingo.

Viernes 5 . A partir de las 17.15, entrada de vacas de la ganadería de Juan Faet . A continuación, prueba de vacas.

. A partir de las 17.15, entrada de vacas de la ganadería de . A continuación, prueba de vacas. Sábado 6 . A las 18.30 horas, exhibición de un cerril de la ganadería de la ganadería Juan Manuel Criado.

. A las 18.30 horas, exhibición de un cerril de la ganadería de la ganadería Domingo 7 . A las 12.00, exhibición de un cerril de la ganadería de Guadaira. Por la tarde, novillos de Germán Vidal (17.30).

Toro que exhibirán este sábado en la Llosa, ofrecido por la colla Bou de Pascua. / Mediterráneo

Borriol

Borriol programa dos días con actos taurinos por sus fiestas de Sant Vicent.

Viernes 5 . A las 00.00 horas, exhibición de dos vacas y, a continuación, embolada de un toro de Vicente Benavent.

. A las 00.00 horas, exhibición de dos vacas y, a continuación, embolada de un toro de Sábado 6 . Vacas de Vicente Benavent (17.30), prueba del cerril de Arcadio Albarrán y del cerril de Isaías y Tulio Vázquez (a partir de las 18.00) y, por la noche, embolada de ambos toros (23.00 horas).

Cartel taurino de las fiestas de Sant Vicent en Borriol. / Mediterráneo

Eslida

Dentro de sus fiestas de Sant Vicent, Eslida también concentra los actos taurinos en dos jornadas.

Viernes 5 . A partir de las 23.00, prueba de dos vacas de la ganadería de Víctor Guillamón . A continuación, las embolarán.

. A partir de las 23.00, prueba de dos vacas de la ganadería de . A continuación, las embolarán. Sábado 6 . Entrada y prueba de vacas de la misma ganadería (11.00 horas). A las 13.00, exhibición de un toro cerril de José García Guillén, que embolarán posteriormente por la noche, a las 23.30.

Toro de José García Guillén que exhibirán y embolarán este sábado en Eslida. / Mediterráneo

Altura

Altura lleva inmersa toda la semana en sus fiestas del Berro. Habrá actos taurinos de viernes a domingo.

Viernes 5 . A las 18.30, toro de la merienda, de la ganadería Ramón Benet . Seguidamente, exhibición de ganado vacuno. Y a las 23.30, toro embolado de la ganadería Los Chatos .

. A las 18.30, toro de la merienda, de la ganadería . Seguidamente, exhibición de ganado vacuno. Y a las 23.30, toro embolado de la ganadería . Sábado 6 . Entrada y prueba de vaquillas de Ramón Benet (14.00 horas). A las 17.30, prueba de ganado vacuno. A continuación, toro de la merienda de la ganadería Los Chatos. A continuación, seguirá la exhibición de vacas. Y, por la noche, a las 23.30, toro embolado de Germán Vidal.

. Entrada y prueba de vaquillas de Ramón Benet (14.00 horas). A las 17.30, prueba de ganado vacuno. A continuación, toro de la merienda de la ganadería Los Chatos. A continuación, seguirá la exhibición de vacas. Y, por la noche, a las 23.30, toro embolado de Domingo 7 . Entrada y prueba de vaquillas de Ramón Benet (14.00 horas). A partir de las 17.30, desafío de ganaderías entre Germán Vidal y Laura Parejo, cada una con tres vacas y un toro en puntas. Al finalizar la exhibición, tendrá lugar la salida y, tras ella, toro embolado de Laura Parejo.

Gaibiel

También desde el Alto Palancia, Gaibiel se prepara para un fin de semana con festejos taurinos por San Vicente.

Viernes 5 . A partir de las 00.00 horas, vacas y toro embolado de la ganadería Capota .

. A partir de las 00.00 horas, vacas y toro embolado de la ganadería . Sábado 6 . Entrada y prueba de vacas (14.00). Exhibición de ganado (17.00) y, por la noche, toro embolado, a partir de las 00.00. Todos los animales serán también de la ganadería Capota.

. Entrada y prueba de vacas (14.00). Exhibición de ganado (17.00) y, por la noche, toro embolado, a partir de las 00.00. Todos los animales serán también de la ganadería Capota. Domingo 7 . Entrada y prueba de ganado (14.00) y exhibición de vacas (17.00). En este caso, las reses serán de la ganadería El Saliner.

Cartel taurino por San Vicente en Gaibiel. / Mediterráneo

San Vicente de Piedrahita (Cortes de Arenoso)

San Vicente de Piedrahita, pedanía de Cortes de Arenoso, celebra también actos taurinos este fin de semana por sus fiestas de abril.

Viernes 5 . A las 00.00, exhibición de emboladores con tres toros de El Val . Participan las cuadrillas de Cortes-Zucaina, la Muleta y Rubielos.

. A las 00.00, exhibición de emboladores con tres toros de . Participan las cuadrillas de Cortes-Zucaina, la Muleta y Rubielos. Sábado 6 . A las 17.00, gran especial de la ganadería de Eulogio Mateo . A las 18.00, prueba del toro cerril de la ganadería de Villahermosa del Río. A las 00.00 lo embolarán.

. A las 17.00, gran especial de la ganadería de . A las 18.00, prueba del toro cerril de la ganadería de Villahermosa del Río. A las 00.00 lo embolarán. Domingo 7 . A las 17.00, exhibición de vacas de Miguel Parejo y toro embolado de la misma ganadería a las 22.30.

Cartel de las fiestas de San Vicente de Piedrahita, en Cortes de Arenoso. / Mediterráneo

La Vall d'Uixó

La capital del toro, como es la Vall d'Uixó, que un año más fue el municipio que más festejos realizó en el 2023, incluye una buena dosis de exhibiciones en sus fiestas patronales de Sant Vicent que acaban de arrancar.

Sábado 6 . A partir de las 17.30, exhibición de un toro de Carlos Núñez (este ejemplar sustituye al de Zalduendo que estaba previsto en un principio). A las 18.30, exhibición de un astado de Luis Algarra . Por la noche, a las 23.00, embolarán otro ejemplar distinto de Luis Algarra.

. A partir de las 17.30, exhibición de un toro de (este ejemplar sustituye al de Zalduendo que estaba previsto en un principio). A las 18.30, exhibición de un astado de . Por la noche, a las 23.00, embolarán otro ejemplar distinto de Luis Algarra. Miércoles 10 . A partir de las 17.30, exhibirán un toro de Domínguez Camacho y, a las 18.30, uno de Los Maños. Por la noche, a las 22.30, embolarán un astado de Montalvo.

Cartel taurino de las fiestas patronales de Sant Vicent en la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

Artana

La comisión del Bou del Cristo de Artana ha preparado un sábado de aúpa con tres toros de primera.

Sábado 6 . En primer lugar, probarán un toro de Cebada Gago (a las 12.00 horas). Por la tarde, a las 18.00, soltarán un morlaco de Rocío de la Cámara y, a continuación, probarán un cerril de Celestino Cuadri. A partir de las 23.00, embolarán a dos de los tres astados exhibidos durante el día.

Cartel taurino para este sábado en Artana. / Mediterráneo

Benassal

Benassal vivirá también un sábado de lo más intenso con motivo de las Festes de la Joventut.

Sábado 6 . A las 12.00 horas, I Concurs Joves Benassal y I Exhibición de Anillas, a cargo de los Hermanos Cali. A las 17.00, corro de vacas de Hermanos Cali. A las 18.00, prueba de un toro cerril de Sánchez Dávila y, a continuación, suelta de vacas de Hermanos Cali. Y a las 23.00, embolada del toro probado durante la tarde a cargo de la cuadrilla local de emboladores.

Festes de la Joventut de Benassal. / Mediterráneo

Traiguera

Traiguera también incluye actos taurinos en sus fiestas de Sant Vicent.

Sabado 6 . A las 18.30 horas, toros de Sergio Rua . Y a partir de las 22.00, embolarán un toro de esa ganadería.

. A las 18.30 horas, toros de . Y a partir de las 22.00, embolarán un toro de esa ganadería. Domingo 7 . A las 22.30, toro embolado de la ganadería Fernando Mansilla.

. A las 22.30, toro embolado de la ganadería Lunes 8 . Doble ración de toros de Fernando Mansilla, a las 12.00 y a las 18.00 horas.

Programación de las fiestas de Sant Vicent en Traiguera. / Mediterráneo

Xilxes

Los clavarios y festeros de Sant Vicent, en Xilxes, tienen preparado un interesante cartel para los próximos días.

Sábado 6 . A las 17.30 horas, probarán dos toros cerriles de María Antonia de la Serna . Por la noche, a las 23.00, embolarán un ejemplar de Pedro Peris .

. A las 17.30 horas, probarán dos toros cerriles de . Por la noche, a las 23.00, embolarán un ejemplar de . Martes 9 . A las 18.00 horas, exhibirán un toro cerril de Toros de la Plata.

. A las 18.00 horas, exhibirán un toro cerril de Miércoles 10 . A las 18.00 horas, toro cerril de Enrique Martín Arranz. Y, luego, dos toros embolados, uno a las 19.00 de Pedro Fumado y otro a las 23.00 de Pedro Peris.