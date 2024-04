Burriana celebrará las Cruces de Mayo más baratas

El precio de la flor marca un cambio histórico en la celebración de las Cruces de Mayo de Burriana. Es una cuestión que lleva varios años sobre la mesa, pero que ahora se lleva a término con el consenso de todas las comisiones que ven como el alza del elemento principal de los monumentos se come el presupuesto para las creaciones. Así, la fiesta, declarada de Interés Turístico Autonómico, tendrá lugar el 17, 18 y 19 de mayo, y no el primer fin de semana del mes como marca la tradición.

El vicepresidente de la Junta Local Fallera, Salvador Doménech explicó que «la decisión se aprobó en el pleno celebrado en julio del año pasado con la conformidad de todas las comisiones porque, además de ver si se puede sortear el alza de los precios, permite dedicar más tiempo a la preparación de todo el monumento». Hay que considerar que el calendario de los falleros es de lo más apretado ya que, desde la Cremà del 19 de marzo hasta la fiesta de las Cruces de Mayo, solo hay unas pocas semanas de separación y, teniendo en cuenta el esfuerzo que supone la semana grande de Sant Josep, emprender la construcción y diseño de las creaciones florales supone un reto para las entidades.

De este modo, el retraso de la festividad repercute en la tranquilidad de los comisionados, ya que el monumento lleva aparejado, además del diseño de la cruz repleto de docenas de claveles rojos y blancos, todo un acompañamiento de decoraciones y jardines elaborados de forma artesanal.

Es la primera vez que se altera la celebración de la fiesta desde su inicio el 3 de mayo de 1944, aunque hay algunos precedentes como por motivo de la situación sanitaria por la pandemia en 2021 y otra ocasión por la coincidencia con la semana de Pascua.

El mercado manda

Con todo, es el mercado el que determina el precio final de la flor. Según explicaron varias floristerías a Mediterráneo, es un producto cuyo coste viene influenciado por muchos factores que, con la variación de la celebración, supondría hasta un 30% de diferencia en el precio.

César Martí, de la floristería Lola, explicó que «el principal aspecto a tener en cuenta es la oferta y la demanda, es decir, que como coincide con el día de la Madre, los encargos suben y, por lo tanto, también los precios». Hay que considerar que el clavel es un producto de temporada y de producción nacional lo que hace que su valor esté más controlado, pero el mercado manda y no se puede prever.

Por otro lado, Manolo Candau, de Pètals, detalló que «la flor no es un producto al uso y, aunque su producción viene de viveros especializados, las condiciones meteorológicas también son otra variante en la ecuación». A más calor, la maduración se acelera, y si la temperatura es más fresca se ralentiza. No obstante, ambos empresarios coincidieron en advertir que, en estos momentos, no se puede hacer una estimación del ahorro que supondrá, pero más barato será casi seguro.

Las comisiones tienen un presupuesto cerrado para la elaboración de las cruces por lo que a los negocios no les supondrá, en principio, tener más beneficios. No obstante, esta es una fiesta importante en su calendario ya que, dependiendo de las dimensiones, cada monumento puede necesitar más de 1.000 docenas de claveles de los colores reglamentarios.

Cuenta atrás

Con todo, las agrupaciones ya han activado la cuenta atrás y muchas han empezado esta misma semana los preparativos del monumento floral.

Las Cruces de Mayo suponen el inicio oficial del calendario fallero, pues las agrupaciones que planten cruz también plantarán falla. Las creaciones inundan las calles de la ciudad durante 3 días y se alzan como jardines efímeros de gran belleza coronados por el elemento principal. Cada entidad diseña varios elementos para la creación adulta e infantil aportando su creatividad, así como fuentes y todo tipo de decoración.

