La Otra Oreja de Van Gogh: la doble de Amaia Montero es de Castellón

Los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh se han convertido en himnos para muchos amantes de la música española. Aunque Amaia Montero, la cantante original del grupo, ya no es de la banda, su voz sigue sonando en directo gracias a la artista Laura Batiste. Nació, creció y reside en Benicarló, pero dedica su vida profesional a ser la doble de Amaia.

Su increíble parecido, no solo vocal, también físico, han llevado a esta cantante a dedicar de lleno su vida a La Oreja de Van Gogh a través del tributo a la formación. Laura, junto a su banda compuesta por un batería, un guitarrista y un bajo, componen La Otra Oreja y, aunque llevan poco más de un año de trayectoria, levantan pasiones allá donde van.

Foto de un concierto de La Otra Oreja de Van Gogh. / Alba Boix

Su primer concierto tributo al mítico grupo fue durante las Fallas de Benicarló del 2023. Desde entonces, no han dejado de trabajar. Recientemente, el grupo anunció una gira de conciertos para los próximos meses y estarán en más de 40 ciudades de España. La contratación todavía no está cerrada por completo, pero los castellonenses podrán disfrutar del tributo en municipios como Benassal (20 de abril), Benicarló (23 de junio), Santa Magdalena (22 de julio) o Torreblanca (23 de agosto).

Participación en 'Got Talent'

El reciente paso por el mediático espacio televisivo de Mediaset Got Talent de Laura Batiste ha incrementado el radio de popularidad y todo apunta a que el éxito del tributo va a seguir durante varios años más. "Considero que aún no estamos en la cresta de la ola, de hecho esperamos crecer", afirma. "Estamos teniendo mucho éxito, aparte de en la Comunitat Valenciana, en zonas como el País Vasco, Murcia, Madrid o Toledo. Sin embargo, aún no nos conocen por la zona de Barcelona, pero poco a poco", dice.

El boom de La Otra Oreja ha cruzado el charco y ya empiezan a preguntar por ellos en países como México o Argentina. "Aunque es complicado, nada es imposible", comenta la benicarlanda. Laura Batiste es hija única y su gran sueño sería conocer en persona a Amaia Montero. "Como tanta gente me ha dicho tantas veces que somos iguales, para mí es como la hermana que nunca he tenido", confiesa la artista.

De hecho, su enorme paralelismo con ella alcanza tal punto que durante una actuación en Murcia la llegaron a confundir con la propia irundarra.

Laura Batiste, durante una actuación. / Alba Boix

Compositora

Laura Batiste, además de su faceta como doble de Amaia Montero, compone sus propios temas. Eslabón perdido y Mundos paralelos son temas de creación propia que ya están disponibles en todas las plataformas. Ambos fueron compuestos el año pasado y grabados en un estudio de Vinaròs.

¿Cómo se le ocurrió la idea?

Todo comenzó en la terraza de un bar. “Estaba con dos buenos amigos, comentaban mi parecido con Amaia y la posibilidad de crear un tributo, hasta que les dije que si encontraba una peluca me ponía a ello, y así fue”, explica Batiste. Su pasión por la música la ha acompañado siempre, de hecho cantaba con un pequeño grupo por varios hoteles, hasta que un día la descubrió el cantante de “DLocos”. Y ahí empezó de verdad. De hecho, los músicos que la acompañan ahora son los que tocaban para el tributo de El Canto del Loco, dado que ya no los pueden compartir debido al éxito de la nueva formación.

Otra foto de un concierto de La Otra Oreja. / Alba Boix

Por ahora, cuenta Laura, “apuesto totalmente por el tributo, dure lo que dure, pero me dedico a ello en cuerpo y alma”. Su canción favorita de La Oreja de Van Gogh es Deseos de cosas imposibles. “Es mi canción favorita y es la segunda de las 16 canciones que tocamos”, subraya. “De cara a final de verano estamos creando un nuevo mix con canciones de Leire Martínez (actual voz de La Oreja de Van Gogh), las más conocidas, como si Amaia no se hubiera dejado nunca el grupo”, comenta Batiste en primicia, deseando que al público le guste.