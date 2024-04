Nova edició del cicle de conferències centrades en la salut mental a Onda

Onda va presentar una nova edició d’Onda Inspira, un cicle de conferències que promourà la salut mental i el benestar emocional.

José Luis Izquierdo Martín, conegut com a Mago More, oferirà la seua xarrada titulada El poder positivo del cambio el dia 29 de maig a les 19.00 en el Teatre Mónaco. Reconegut per la seua capacitat per a motivar i el seu enfocament innovador, compartirà consells pràctics i experiències inspiradores per a impulsar el canvi personal.

Fernando Pena, psicòleg i expert en intel·ligència emocional, dirigirà una ponència anomenada 10 pasos para convertirse en una persona positiva el 8 de maig a les 19.00 a la Cassola.

I el coach Sergio Pla parlarà sobre El poder transformador de tu actitud el 12 de juny a la mateixa hora i el mateix lloc.