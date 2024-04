La Generalitat obri la rotonda en l'antiga N-340 entre Peníscola i Benicarló

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha posat en funcionament la rotonda en l’N-340a amb el camí de la Ratlla, als termes municipals de Peníscola i Benicarló.

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha destacat que amb esta posada en marxa “es resol un punt de conflicte de seguretat viària en una carretera d’accés a zones comercials i d’esplai”. Es tracta d’una zona comercial, industrial i de cultiu que genera un gran volum de trànsit.

Així mateix, esta intersecció permet l’accés a diverses àrees d’esplai a través del camí de la Ratlla, com ara el zoo Jardín del Papagayo i les platges, per la qual cosa es tracta d’un punt conflictiu per a la seguretat viària.

La intersecció existent tenia forma de creu, amb carrils de desceleració i acceleració en el sentit creixent, que faciliten l’eixida i la incorporació al tronc des del camí de la Ratlla. El projecte ha consistit en la modificació total de la intersecció i per a fer-ho s’ha convertit en una rotonda que facilita tots els moviments i elimina la prioritat de l’N-340a. D’esta manera, s’aconseguix disminuir la velocitat en l’N-340a i es millora la visibilitat per a tots els usuaris.

En concret, l’actuació ha consistit en la construcció d’una rotonda de 28 metres de ràdio exterior, una única calçada de 9 metres d’amplària amb dos carrils i ramals d’accés.

La titular d’Infraestructures hi ha afegit que estos treballs, emmarcats en el context dels contractes de conservació gestionats pel Servici Territorial d’Infraestructures de Castelló, han tingut un termini d’execució de 9 mesos.