Un pueblo bonito de Castellón atraerá a moteros de toda España en la reunión anual de trikeros

Cada año, la comunidad de amantes de las motos trike se reúne en diferentes puntos de España para celebrar su pasión por estas singulares máquinas de tres ruedas, que destacan por su diseño innovador en contraste con las motocicletas convencionales.

Por primera vez, este encuentro anual tendrá lugar en la provincia de Castellón, específicamente en un municipio reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España.

Se trata de Peñíscola, que acogerá la Reunión Anual de Trikeros de España del 12 al 16 de junio, con asistentes procedentes de diversas zonas de la geografía española.

Una conductora de una motro trike, subiendo al Desert de les Palmes. / Mediterráneo

De hecho, este emocionante evento contará con la participación de más de 60 trikes y ofrecerá la oportunidad de explorar rutas escénicas que incluyen otros dos pueblos bonitos de Castellón, como es el caso de Vilafamés y de Morella, además de La Rápita (Tarragona). Durante el evento, el paseo marítimo de Peñíscola se transformará en una impresionante exposición de trikes que capturará la atención de todos los presentes. Además, realizarán la conmovedora ruta de las antorchas por Peñíscola en memoria de todos los moteros fallecidos.

Aunque en la provincia no existe una asociación como tal de trikeros, el grupo de aficionados conocido como Trikeros Castellón, con 24 miembros, se reúne regularmente para organizar actividades y rutas, demostrando la pasión que despiertan las motos trike. Uno de ellos es Adrián Costumero, quien siempre había tenido motos convencionales hasta que, con la llegada de la jubilación, decidió pasarse al mundo trike.

Desfile de motos trike en una reunión de trikeros. / Mediterráneo

«Cuando iba a concentraciones de moteros y veía alguna se me caía la baba, así que al final me pasé, buscando una mayor comodidad, y no me arrepiento en absoluto», explica.

Vehículos únicos

Las motos trike son populares entre una amplia variedad de personas, desde los que buscan comodidad y seguridad en sus viajes hasta quienes desean destacarse con vehículos únicos y llamativos. Su presencia en eventos anuales proporciona una plataforma para compartir experiencias y exhibir diseños personalizados.