Betxí va tancar 2023 amb un superàvit d'1,4 milions d’euros.

L’Ajuntament de Betxí va tancar l’exercici econòmic del 2023 amb un superàvit de 1.441.627,45 euros, segons s’extrau de l’aprovació de la liquidació del pressupost general del passat any. La alcaldessa, Carla Nebot, s’ha mostrat satisfesta “per la bona gestió realitzada en la contenció de les despeses i l’estalvi, amb l’únic objectiu de seguir invertint en Betxí”.

A més, als 1,4 milions d’euros, “caldrà sumar els 240.000 euros que arribaran de les ajudes europees concedida per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), per la millora de les obres de l’avinguda Primer de Maig”, ha explicat la alcaldessa.

Per tant, la xifra estarà prop del 1,7 milions d’euros, el que suposa que “anem a poder invertir en projectes per millorar serveis i infraestructures de la població”.

“No es tracta d’una casualitat, sinó que es la traducció de la feina ben feta, i que s’ha convertit en una resultat positiu any rere any amb l’únic objectiu de millorar la nostra població”. Nebot ha agraït el treball fet per tot l’equip de govern, “responsable dels resultats i de la bona gestió econòmica que s’ha realitzar de contenir la despesa i pensar en l’estalvi per invertir en Betxí”.

Modificació de crèdit

Per últim, Nebot ja ha avançat que es farà una primera modificació de crèdit de 240.000 euros per a poder continuar els projectes en marxa del municipi, a més a més, de continuar estalviant per a no pujar els impostos i la càrrega fiscal als veïns i veïnes del municipi, i invertir en millorar serveis i infraestructures”.

La alcaldessa ha volgut remarcar que “des de que vam entrar al govern municipal de Betxí s’han aconseguit tots els anys, sense excepció romanents positius per a bé del poble, i anem a seguir gestionant així els diners de totes i tots”.