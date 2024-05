Albiol (Vox), sobre la polémica por no comprar películas para la Biblioteca de Burriana: “No he censurado nada"

Nuevo capítulo en la polémica surgida en la biblioteca de Burriana donde la concejalía de Cultura, ostentada por Vox, no ha aceptado la incorporación al catálogo municipal de las películas Barbie y 20.000 especies de abejas. El edil de la formación de ultraderecha ha insistido este miércoles que en la Concejalía que dirige “no existe censura alguna” porque “no comprarlo todo no es censura”.

El edil y diputado ha comentado que el criterio que se tiene para seleccionar y comprar material para la biblioteca "es el que sea mejor para la formación de los niños, lo más didáctico para ellos: “Desde Vox no se prohíbe nada, solo se selecciona. Es nuestra obligación y responsabilidad. Para eso nos han votado los ciudadanos, no para que sigamos con el criterio que se tenía antes”.

“El PSPV y Compromís están nerviosos y generan polémica por cualquier cosa. Sin embargo, no critican nuestra gestión porque no pueden”, explica.

Respecto a las películas que no se han comprado –‘Barbie’ y ’20.000 especies de abejas’-, para Albiol “la primera aún ha tenido éxito, pero la segunda es una película que no ha tenido ningún éxito en taquilla. La gente no ha ido a verla, a pesar de estar subvencionada, así que no tiene ningún interés comprarla para la Biblioteca”. También ha recordado que la propuesta del técnico era adquirir los DVD de estos films: “Nadie ve ya películas en DVD; y menos en la Biblioteca Municipal. Si alguien quiere ver la película puede verla en Netflix, en cualquier plataforma o incluso comprársela”.

Sobre la filtración de la información el edil ha vuelto a señalar que espera que “caiga todo el peso de la ley ante un posible delito de revelación de secretos por parte de un funcionario que ha filtrado la información de un expediente que no es público”.

Unas afirmaciones que ya manifestó ayer martes, cuando acusó a Compromís de "mentir" y "arrastrar por el lodo" de nuevo el nombre de Burriana