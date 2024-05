Canet lo Roig fa un pas més en la posada en valor de l’església

Canet lo Roig ha fet un pas més en la posada en valor de l'església de Sant Miquel amb la presentació del projecte de rehabilitació parcial de la capella de Comunió, que compta amb unes pintures murals que és trobem en molt mal estat a conseqüència de les filtracions d'aigua de pluja que patia l'edificació, considerada com a Bé de Rellevància Local, i que foren reparades en 2020.

El projecte contempla la restauració de les pintures murals de l'interior de la cúpula, les petxines i el tambor, així com les bòvedes, arcs torals i 'luneto' de les quatre capelles que conformen l'espai. A pesar que abasta la totalitat dels treballs de restauració, s'intervindrà per fases atenent les partides pressupostàries de les quals es vaja disposant. L'actuació parcial correspon a la intervenció prevista per a la Fase 1 en la qual s'actuarà en la bòveda i 'luneto' de la capella de la justícia i la prudència de Sant Joan i en la consolidació d’una zona de la cúpula.

L'alcaldessa, María Ángeles Pallarés, ha manifestat que "es tracta d'una actuació més, però important, en el treball lent, però constant, dels treballs de restauració de la nostra església que es troba en l'epicentre de Canet lo Roig".

En este punt, destacava la bona relació que existix entre la Diputació de Castelló i el Bisbat de Tortosa al tractar-se d'una acció emmarcada en el conveni de col·laboració que hi ha entre les dos institucions. "Pense que la col·laboració estreta que tenim fa possible que a poc a poc anéssem recuperant un patrimoni de gran valor com és la nostra església construïda l'any 1288". Una fase que compta amb un pressupost de 24.157,46 euros.

Canet lo Roig fa un pas més en la possada en valor de l’església amb la rehabilitació parcial de la capella de la Comunió. / MEDITERRÁNEO

‘Treball constant’

L'església de Sant Miquel Arcàngel està composta per tres elements: la nau central amb capelles laterals, la torre campanar i l’annex de la capella de la Comunió.

Al llarg dels últims anys, s'han anat fent una sèrie d'intervencions de restauració i condicionament de l'edifici amb l'objectiu de propiciar l'activitat econòmica, cultural i social a través de la conservació i salvaguarda d'este Bé d'Interés Cultural.

Les més importants es van fer en 2002 en la coberta de la nau central i cúpula principal per a resoldre els problemes de col·lapse estructural que presentava el temple. En 2018 es va abordar la restauració parcial de la torre campanar. Entre els treballs que es van fer estaven els de neteja de la terrassa del campanar, creació d'un accés per al manteniment i impermeabilització d'esta.