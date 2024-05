Así será el nuevo ayuntamiento de la Vall d'Uixó: más sostenible, accesible y barato

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó tiene previsto licitar las obras de ampliación de la casa consistorial este verano para que el inicio de la construcción pueda acometerse en el último trimestre del año. Así lo anunció este miércoles la alcaldesa, Tania Baños, en el acto público de presentación del proyecto definitivo.

El presupuesto de esta inversión ronda los 4 millones de euros, de los cuales, algo más de 2,8 serán de fondos europeos Next Generation, a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. El resto, 1.083.000 millones, los aporta el municipio.

a alcaldesa, Tania Baños, presentó este miércoles el proyecto definitivo de reforma y ampliación del ayuntamiento. / Mediterráneo

La alcaldesa expuso las características que definen esta intervención, que supondrá la rehabilitación del antiguo edificio de la Schola Cantorum y su conexión con la casa consistorial (son inmuebles vecinos en la plaza del Centre). La mejora se podría resumir en tres conceptos clave: la sostenibilidad, la accesibilidad y la reducción de los costes de mantenimiento. De hecho, aseguran que el modelo constructivo garantiza un ahorro energético del 90% respecto del consumo actual.

El diseño propuesto es el de un edificio eficiente, donde habrá un aprovechamiento de la luz natural, de la ventilación cruzada y de las energías renovables, con la instalación de placas solares.

En la planta baja del consistorio se creará un espacio diáfano en el que se podrán organizar actos públicos. / Mediterráneo

Plantean crear un patio interior ajardinado conectado con la plaza del Centre a través de un espacio diáfano, que permitirá «albergar actos sociales como presentaciones, charlas o actuaciones», expone Baños. Para reducir los costes que el cuidado de ese jardín genere, se instalará un aljibe que acopie agua de lluvia para el riego.

Nuevos departamentos

El anhelo por adquirir el edificio de la Schola para ampliar el ayuntamiento no es un proyecto reciente. Durante muchas legislaturas se había planteado esa posibilidad, pero no fue hasta el año 2022 cuando se cerró un acuerdo de compra. La razón no era otra que acabar con la dispersión de los servicios municipales. Y esa es otra cuestión que ya está definida. Aparte de crear un salón de plenos completamente accesible, la alcaldesa señaló que en el edificio reformado, a las áreas que ya están en la actual casa consistorial (Intervención, Tesorería, Secretaría General, Informática y Personal) se sumarán Urbanismo, Medio Ambiente y el archivo principal.

Foto de familia de los concejales del tripartito en el acto de este miércoles por la tarde. / Mediterráneo

Tania Baños incidió en el hecho de que este proyecto se ha pensado como «un espacio público».