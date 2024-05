Almassora activa els pressupostos participatius de 2025 augmentant la quantia per a projectes plantejats pels veïns

La Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana d'Almassora, que també dirigeix l'alcaldessa, Maria Tormo, ha activat este dilluns el procés de pressupostos participatius per a l'any vinent amb una novetat important, ja que s'augmenta la partida destinada als projectes plantejats pels mateixos veïns fins als 180.000 euros.

Així, des de hui i fins al 30 de juny els almassorins poden presentar propostes accedint al següent enllaç: https://presupuestosparticipativos.almassora.es/. Una vegada es compte amb tot el llistat de suggeriments, es revisaran els suggeriments i s'estudiarà la seua viabilitat i serà, a partir del 8 de juliol i fins al dia 31 de juliol, quan s'obrirà la fase de votacions. La presentació dels resultats serà del 2 de setembre fins al 31 d'octubre.

“Volem que els almassorins ens plantegen projectes, idees o accions que consideren importants per al municipi, perquè la interacció i la col·laboració directa amb el ciutadà és clau per a este equip de govern”, ha ressaltat l'alcaldessa. “En nombroses ocasions, els veïns sol·liciten actuacions de xicoteta envergadura, però que són molt necessàries”, ha remarcat.

“L'Almassora del present i del futur l'hem de construir entre tots, tenint en compte els interessos i necessitats dels nostres veïns, perquè gestionem i treballem per a intentar donar-los resposta a qüestions que vagen encaminades a millorar el seu dia a dia”, ha indicat Tormo. “Creiem que és un pas important augmentar la quantia, fins als 180.000 euros, per als pressupostos participatius, per a poder donar als projectes que vulguen els veïns un major suport”, ha subratllat.

Pressupostos 2025

Per part seua, el regidor d'Hisenda, José Claramonte, ha explicat que ja s'està treballant en l'elaboració dels pressupostos de 2025, estudiant al detall les necessitats existents de cada departament per a anar dissenyant l'esborrany dels pròxims comptes municipals.

Cal recordar que, en els pressupostos participatius d'este exercici, en l'apartat d'inversions s'han tingut en compte els projectes que van ser més votats pels almassorins, com la plantació d'arbres, la millora de parcs infantils o l'adequació d'un camp esportiu a la platja.