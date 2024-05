L'alcalde d'Alcalà reivindica projectes pendents a la Generalitat

L'alcalde d'Alcalà-Alcossebre, Francisco Juan, ha rebut la delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, que ha visitat la localitat per a tractar les principals necessitats que són competència de la Generalitat Valenciana. Gran part la reunió ha versat sobre l'inici de la temporada turística, donat el pes específic d'aquest sector en la localitat. En aquest sentit, l'alcalde ha insistit en la petició -ja traslladada a la Direcció General de Transports- de millorar la comunicació del nucli de Alcossebre amb Castelló i l'aeroport ja que, en paraules de l'Alcalde, “Alcossebre rep molts visitants multiplicant la seua població a l'estiu però també compta amb residents durant tot l'any, que han de tenir assegurada la seua comunicació via autobús amb l'aeroport i la capital de la província”.

A nivell urbanístic, l'alcalde ha recordat que l'Ajuntament no ha abandonat el projecte d'instal·lar enllumenat solar en el camí L’Atall, en Capicorb, “per a dotar de major seguretat a les persones que circulen per la zona” i recalcava que “espero que el govern de la Generalitat actual tinga una major sensibilitat que l'anterior, amb aquest tema, i ens autoritze aquesta instal·lació”.

La millora de les infraestructures sanitàries i residencials o els avanços en les obres d'ampliació del CEIP La Mola han estat altres de les qüestions que s'han exposat. Juan agraïa “el suport que ens ha brindat la delegada per a mediar per totes aquestes qüestions davant les diferents Conselleries i la seua insistència que, des de la Generalitat Valenciana, s'està al costat dels Ajuntaments per a gestionar millor i avançar en qüestions que són fonamentals per als municipis”.