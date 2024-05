81 noves obres per al Museu de Ceràmica de l'Alcora

Dins de la programació del Maig Ceràmic 2024 i inclosa en el cicle de xarrades El Museo crece, l’Alcora va acollir aquest dimarts la presentació del conveni de cessió temporal, per un període de quatre anys, de la col·lecció de la família Cabrera-Ahís al Museu de Ceràmica.

No és la primera vegada que materialitzen un acord d’aquest tipus, ja que en el 2011 es va firmar un mitjançant el qual dos de les peces més emblemàtiques d’aquesta col·lecció van ser cedides al museu. Per una banda, el grup escultòric del Toro Farnesio (un dels conjunts més reconeguts i icònics de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda) i un plat de mostres de colors firmat pel mestre de pintura Vicente Prats i datat en el revers el 23 de gener de 1790.

A partir d’ara, amb el nou conveni, veïns i visitants podran admirar en el Museu de Ceràmic les 81 obres de la col·lecció Cabrera- Ahís, entre les quals s’inclouen plaques ornamentals, escultures, un singular conjunt de mancerines en forma de paloma amb distintes ornamentacions o diverses peces firmades per Miguel Soliva, considerat com el millor pintor que va haver-hi a la Reial Fàbrica.

Carlos Cabrera, amb la sua col·lecció, quan la tenia exposada en Ceracasa. / Javier Nomdedeu

Gran fitxatge per al museu

Es tracta d’una incorporació que, sens dubte, contribuirà a completar la visió de la producció de la manufactura del Comte d’Aranda en el segle XVIII que oferix el centre museístic que, d’aquesta manera, comptarà en les seues sales d’exposició amb més de 350 peces de l’emblemàtica Reial Fàbrica.

La previsió és inaugurar el nou muntatge en les pròximes festes del Cristo, en el mes d’agost.

Un cognom històric

El cognom Cabrera és un dels històrics en l’Alcora en el sector ceràmic, participant activament en la gran evolució que va experimentar la indústria taulellera en la localitat durant la segona meitat del passat segle XX, primer a través d’Azulejos Cabrera i després amb Ceracasa, amb Carlos Cabrera al capdavant com a màxim exponent de la saga familiar. Un home que des del principi va apostar per la innovació com a element diferenciador en el sector. El seu treball ha sigut reconegut amb la insígnia d’or d’ATC el 2021, a més de guanyar diversos Alfas de Oro en Cevisama i formant part des del 1995 de la patronal Ascer, de la qual va arribar a ser vicepresident.

A més de la vessant industrial, Carlos Cabrera no va oblidar mai la seua passió per la ceràmica artística alcorina. D’ahí la seua magnífica col·lecció privada que ara cedirà al museu de la capital de l’Alcalatén. Fins ara la tenia exposada en una sala de Ceracasa.