Benicarló recibe el verano junto al mar entre hogueras y celebración

Benicarló apuesta por un verano para todos los públicos. La ciudad ya lo tiene todo listo para dar la bienvenida a la nueva estación y, a sus atractivos gastronómicos, culturales y a sus playas, se suma la programación que ha estructurado la concejalía de Turismo para la temporada estival. Las actividades comenzarán, como no podía ser de otra forma, la víspera de Sant Joan. Concretamente, el martes 23 de junio llegará la noche más mágica del verano y en Benicarló lo celebrarán con sesión musical de DJ que se extenderá toda la tarde hasta la medianoche.

Y es que, a partir de las 00.00 horas, se encenderá la hoguera en la playa del Morrongo. Las autoridades, reina y corte de honor de las fiestas se encargarán de prender la mecha, dando inicio a la madrugada festiva. A continuación dará comienzo la actuación musical con el Tributo a Amaral frente a la playa, en la avenida Marqués.

Numerosos vecinos y visitantes participan en los actos de Sant Joan. / Boix

Dentro de la programación de Sant Joan, desde el Ayuntamiento han programado también la actividad La Mar de Benicarló, paseos en barco. Las rutas marítimas se llevarán a cabo el martes y el miércoles, y partirán desde la Capitanía del puerto a las 10.00, 11.30, 13.00, 17.00, 18.30 y 20.00 horas por un precio de 7 euros el billete.

Y, tras la noche más mágica del verano, la programación continuará con una serie de actividades para todos los públicos.Una de las más esperadas es el cine al aire libre. ya que todos los miércoles de julio y agosto en la plaza Mestres del Temple se proyectarán a las 22.00 horas largometrajes como Twister, Cómo entrenar a tu dragón, El especialista, Thunderbolts, Mufasa, Rondallas o Lilo y Stitch.

Otra de las citas estivales que no faltan en la ciudad son la consolidada Nit en Vetla y el Ciclo de Música Polièdric, impulsadas desde la concejalía de Artes Escénicas; la jornada de Comerç al Carrer, de la concejalía de Comercio; o el III Benicarl(Ó)rgue, de la concejalía de Cultura. A estas actividades se sumarán los planetarios infantiles del 6 y 20 de julio, y del 3 y 17 de agosto. Como novedad, este verano también se podrá visitar el convento de las Concepcionistas Franciscanas el 10 de julio de 18.00 a 20.00 horas y el 12 de agosto de 10.00 a 11.30 horas.

Benicarló apuesta un año más por dinamizar el turismo familiar con propuestas como los talleres que se emplazarán en el Mucbe los días 11 y 18 de julio, así como las visitas teatralizadas al centro histórico y al Puig de La Nau.

Espectáculo de drones

Además, tras el éxito del pasado año, la concejalía de Turismo ha vuelto a apostar por un espectáculo de drones y la cita tendrá lugar al día siguiente de Sant Joan, el 25 de julio a las 23.00 horas, y se podrá ver desde la playa del Morrongo.

Como broche de oro del verano 2026, Benicarló celebrará sus festejos en honor a San Bartolomé, Santos Abdón y Senén y Santa María del Mar. La programación festiva tendrá lugar del 22 al 30 de agosto, siendo el lunes 24 el día de San Bartolomé. Y, al igual que sucederá en otros municipios de la provincia de Castellón, Benicarló espera con especial ilusión la noche del 12 de agosto. Con la llegada del eclipse solar, la Concejalía de Turismo ha trabajado por ofrecer una programación especial de actividades de observación que se desarrollará entre las 19.00 y las 23.00 horas. «Benicarló será uno de los lugares donde mejor se podrá contemplar el eclipse, especialmente desde la playa de la Caracola», explica la concejala de Turismo, Inma Calvet.