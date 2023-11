La Comisión Europea ha adoptado el Acto Delegado de Proyectos de Interés Común (PCI) que incluye al corredor H2Med, los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno asociada y dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno. Su inclusión en el listado de PCI, que se presentará al Consejo y al Parlamento Europeo para su aprobación a principios de 2024, supone un importante avance en el impulso de estos proyectos.

El corredor H2Med está formado por una conexión entre Celorico da Beira en Portugal y Zamora en España (CelZa) y una conexión marítima entre Barcelona y Marsella (BarMar). Con una inversión prevista conjunta de estos dos tramos de alrededor de 2.500 millones de euros, CelZa contará con una capacidad máxima 0,75 millones de toneladas de hidrógeno renovable, una longitud 248 kilómetros y dispondrá de una estación de compresión en Zamora de 24,6 MW, y BarMar dispondrá de una capacidad máxima de dos millones de toneladas, una longitud de 455 kilómetros y de una estación de compresión en Barcelona de 140 MW.

H2Med se presentó en Alicante en la cumbre Euromed del 9 de diciembre de 2022 por los Gobiernos de Portugal, España y Francia, con el soporte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en enero de 2023 se sumó el apoyo de Alemania. Tras este impulso inicial, los TSOs de Portugal, España, Francia y Alemania presentaron el proyecto en un acto en Berlín el pasado 18 de octubre, donde se ratificó el apoyo de los gobiernos de estos cuatro países y el de la Comisión Europea, así como el de la industria y de los principales actores del sector en Alemania.

Avances en la Red Troncal Española de Hidrógeno

Los primeros tramos de la Red Troncal Española de Hidrógeno incluidos como PCI son el Eje Vía de la Plata con su conexión con el Valle de Hidrógeno de Puertollano —que suman una longitud aproximada prevista de 1.250 km—, y el Eje que engloba a su vez los ejes de la Cornisa Cantábrica, del Valle del Ebro y de Levante —alrededor de 1.500 km en total—, así como dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno en Cantabria y País Vasco, ubicados en nuevas cavidades salinas, con una capacidad prevista de 335 y 240 GWh respectivamente.

Los proyectos de la Red Troncal Española de Hidrógeno, junto con los almacenamientos identificados como necesarios para su correcto funcionamiento, supondrían una inversión de alrededor de 4.600 millones de euros.

Enagás avanza en el análisis de los resultados tras cerrar con éxito, el 17 pasado de noviembre, la primera fase del proceso de Call For Interest no vinculante para los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno. Con los datos aportados por las más de 200 compañías —productores, consumidores, comercializadores y otros agentes— que han presentado más de 600 proyectos, la compañía podrá dimensionar el interés de los principales agentes del sector energético en el necesario desarrollo de las infraestructuras de transporte de hidrógeno renovable, así como de amoniaco, oxígeno y CO 2 .

La información aportada en esta Manifestación de Interés también permitirá ajustar los trazados y detectar si hay que incorporar tramos inicialmente no contemplados en los primeros ejes presentados. Enagás anunciará los resultados de la Call For Interest en el su segundo Día del Hidrógeno, que celebrará el 31 en enero de 2024.

La inclusión del corredor H2Med, de la Red Troncal Española de Hidrógeno y los dos almacenamientos subterráneos de hidrógeno en la lista de PCI —una vez que pase por el Parlamento y el Consejo Europeo—, ayudará a avanzar en el cumplimiento del Plan RePowerEU para alcanzar los objetivos europeos y españoles de independencia energética, competitividad industrial y descarbonización.