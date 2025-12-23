Estas Navidades, el ocio se vive en Estepark
El parque comercial y de ocio de Castelló refuerza su posición como el principal espacio de ocio familiar
Mediterráneo
La Navidad ya se disfruta desde hace días en Estepark, el parque comercial y de ocio de Castelló que durante estas fiestas refuerza su posición como el principal espacio de ocio familiar con actividades diarias, encuentros con personajes navideños, eventos especiales y planes pensados para todas las edades.
Su programación navideña combina ocio, entretenimiento, música, talleres y experiencias que hacen de cada visita un plan completo. Porque la Navidad va de compartir. Y en Castellón, el ocio se vive en Estepark.
Agenda completa
Visita del Papá Noel y su elfo en la Planta 1 recogiendo cartas y haciéndose fotos con todos los niños
- Lunes 22 y martes 23 diciembre de 17.00 a 20.00 horas.
- Miércoles 24 diciembre de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 20.00 horas.
Concierto solidario Voces por Benín
- Martes 23 diciembre a las 18.00 horas en la plaza de Estepark con acceso libre.
Tardes de circo navideño
- Viernes 26 y sábado 27 diciembre de 17.00 a 20.00 horas con actividades circenses, equilibrio, hula hop y juegos para divertirse sin parar.
Los Reyes Magos recogen las cartas
- Domingo 28, lunes 29 y martes 30 diciembre desde las 17.30 horas.
- Miércoles 31 diciembre con actividades especiales de 12.00 a 13.30 horas con photocall familiar, concurso de TikTok, pintacaras y más.
Estación de los Reyes Magos
- Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 enero 2026 de 17.00 a 20.00 horas habrá juegos familiares como Limbo Musical, taller de nieve y más actividades en la Planta 1.
Talleres infantiles y actividades participativas
Además de los encuentros con Papá Noel, Estepark desarrolla talleres infantiles todos los días en la Planta 1, con dinámicas creativas y juegos navideños pensados para niños y familias de todas las edades.
Consulta la programación completa y posibles actualizaciones en la web de Estepark: www.estepark.es.
Ocio familiar para todos los públicos
El posicionamiento de Estepark es claro: el ocio es el corazón del parque. Por ello, a la programación navideña se suma una oferta estable de entretenimiento durante todo el año, con operadores consolidados como Kidom, The Jumper, Ocine Premium con los últimos estrenos, Keasy Fit y los karts en la plaza, entretenimiento que aporta dinamismo y experiencias para familias, jóvenes y visitantes.
'Foodtrucks' navideñas para completar la experiencia
Durante estas fiestas, Estepark refuerza su propuesta con 'foodtrucks' familiares, la churrería y El Salero, además de los locales de restauración KFC, Vinnela Park, 100 Montaditos, Llao Llao y Tirabeque by Kidom. Así, con churros con chocolate, hamburguesas y opciones informales se completa la experiencia de ocio y convierten la visita en un plan aún más apetecible.
Mirando a enero: más ocio
La apuesta por el ocio continúa en enero con la próxima apertura del bowling, una novedad que ampliará la oferta de entretenimiento del parque.
