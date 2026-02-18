Cuatro referentes que impulsan el mercado inmobiliario: experiencia, confianza y visión de futuro

Comprar, vender o invertir en vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. En este reportaje reunimos a cuatro especialistas del sector —Hipobanco, Casaconsults, Urbages 99 y Eva Consulting 2017— que destacan por su trayectoria, su conocimiento del mercado y su enfoque cercano al cliente. Cuatro proyectos que comparten una misma meta: acompañar cada operación con rigor, transparencia y profesionalidad.

Chema Díaz, de asesor hipotecario al liderazgo del Grupo UGM e HipoBanco

Chema Díaz. / Mediterráneo

Empezamos conversando con Chema Días de HipoBanco. El sector hipotecario ha cambiado de forma radical en las últimas décadas. Los clientes son más exigentes, las entidades financieras más selectivas y el acceso a la vivienda requiere cada vez más acompañamiento profesional.

Con más de 25 años de trayectoria, Chema Díaz, gestor hipotecario y CEO de HipoBanco, lidera hoy un grupo empresarial con un sólido crecimiento y un modelo basado en la ética, la transparencia y el acompañamiento integral. En esta conversación repasa su evolución, los servicios que ofrecen y cómo ayudan cada día a las personas a conseguir su hogar.

¿Cuál es su origen y evolución profesional?

Ya en 1998 empecé en una gestoría hipotecaria. Más adelante trabajé en la unidad hipotecaria de Caja Rural Valencia y posteriormente en una empresa de intermediación hipotecaria donde tramitábamos unas 50 hipotecas al mes.

En 2019 di un paso adelante creando mi primera empresa, Unidad de Gestión del Mediterráneo, que fue la primera piedra de lo que hoy es el Grupo UGM. Hemos gestionado una intermediación anual superior a 14 millones de euros y contamos con una previsión de crecimiento del 20% para el próximo año.

Pero lo más importante que he construido es un equipo humano altamente cualificado y comprometido, siempre situando al cliente en el centro.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

Nuestro servicio real es nuestro know-how, que se resume en confianza, ayuda, experiencia, rapidez, acompañamiento, seriedad, honradez, cercanía, profesionalidad y ética. Es algo que se refleja claramente en nuestras reseñas de Google, donde contamos con la máxima puntuación.

Mi experiencia me llevó a descubrir que mi vocación es ayudar a las personas a conseguir su hogar. Hipotecarse es la operación financiera más importante de la vida de una persona, y qué mejor que hacerlo asesorado por profesionales que hablen claro, sin tecnicismos.

Llevamos al cliente de la mano durante todo el proceso. HipoBanco es una financiera inscrita en Banco de España, con gestores certificados LCCI. Estudiamos la situación financiera del cliente, garantizamos que la compra sea viable y negociamos las mejores condiciones con los bancos. Podemos llegar incluso al 100% de financiación.

Propimed es nuestra inmobiliaria, inscrita en RAIC y asociada a ASICVAL. Gestionamos compraventas y alquileres antes y después de la firma en notaría.

TelcoLuz se encarga del estudio y cambio de suministros (luz, agua, gas…) para el nuevo propietario.

Y nuestra red de Agentes Autorizados HipoBanco permite a inmobiliarias y agentes API ofrecer un servicio completo de compraventa y financiación, con un gestor asignado y con nuestro alto ratio de éxito.

Chema Díaz y el equipo de Grupo UGM e HipoBanco. / Mediterráneo

¿Qué perfil de cliente busca más asesoramiento actualmente?

Cada vez más personas acuden a intermediarios hipotecarios. Aunque haya honorarios, el ahorro obtenido en condiciones hipotecarias suele ser muy superior. Además, evitan depender únicamente de lo que ofrece su banco habitual y se ahorran sorpresas durante la tramitación. Es un acompañamiento que da seguridad, claridad y tranquilidad.

¿Qué factores analiza primero para determinar la viabilidad y qué recomendaciones ofrecen?

Lo primero es reunirnos con el cliente para conocer sus necesidades y su situación económico-laboral. Los factores clave son los ahorros, la estabilidad laboral, los ingresos recurrentes y el nivel de endeudamiento.

Con esa información, y gracias a nuestro conocimiento de las políticas de cada entidad, canalizamos la operación, hacemos seguimiento y mantenemos informada a la persona en cada paso.

A veces elaboramos una hoja de ruta para quienes tienen un endeudamiento elevado o ingresos limitados. Así les mostramos su nivel real de acceso al mercado inmobiliario, el tipo de vivienda y rango de precios adecuados para lograr una hipoteca que no comprometa su economía.

Casaconsults, 25 años de tradición familiar en el mercado inmobiliario rústico

Casaconsults. / Mediterráneo

Damos paso ahora a Casaconsults. El mercado inmobiliario rústico vive un momento de auge, impulsado por la búsqueda de tranquilidad, espacios naturales y un estilo de vida más auténtico. En ese contexto, Casaconsults se ha consolidado como una referencia en la gestión de masías y fincas del interior de Castellón.

Su gerente, Isabel Flor Bernal, lidera hoy una empresa familiar con casi tres décadas de recorrido, manteniendo intactos los valores que su padre instauró desde el primer día.

En esta entrevista, Isabel comparte la historia de la compañía, su evolución, los retos del sector y el perfil de los compradores que están transformando la demanda actual, especialmente en un mercado donde la confianza sigue siendo el principal valor diferencial.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? ¿Qué valores marcan su historia?

Todo empezó con mi padre, fundador de la empresa. Crecí observando cómo trabajaba, cómo trataba a cada cliente y cómo levantó un proyecto basado en la confianza y en el trato cercano. Ahora soy yo, su hija, quien gestiona la empresa, manteniendo vivo el negocio que él inició.

Nuestros valores siguen siendo fidelidad, transparencia y compromiso. Acompañamos con honestidad y cercanía en un momento tan significativo como la compraventa. Buscamos vínculos que trasciendan lo comercial y tratamos a cada comprador como familia, especialmente en el ámbito rústico, donde somos especialistas porque creemos en relaciones duraderas y auténticas.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen y cuáles son los más demandados?

Nos centramos en propiedades rústicas del interior de Castellón, sobre todo masías con terreno, reformadas o para reformar. La demanda se orienta a segundas residencias y fincas con privacidad.

Ofrecemos un servicio integral: búsqueda, asesoramiento, gestión documental y acompañamiento en todo el proceso.

Casaconsult. / Mediterráneo

Tras 25 años, la relación con los clientes es uno de sus principales activos. ¿Cómo han mantenido la confianza y la fidelidad?

En 2026 cumpliremos 25 años. Ha sido un camino exigente y gran parte de nuestra continuidad se la debemos a mi padre, cuyo ejemplo de dedicación, honestidad y trato cercano guía aún nuestro trabajo.

Hemos actualizado esos valores para crecer en un mercado cambiante: ofrecemos un servicio más completo, atendemos en varios idiomas y somos activos en redes, lo que nos acerca a más clientes.

La confianza se mantiene porque no solo vendemos propiedades: asesoramos desde el inicio, gestionamos la compraventa y apoyamos en servicios adicionales. Además, colaboramos con profesionales locales para garantizar cercanía, calidad y soluciones ágiles.

¿Qué retos y oportunidades identifican en el mercado inmobiliario local? ¿Cómo se preparan para afrontarlos?

De cara al futuro, afrontamos un mercado con retos y oportunidades. Crece el interés, especialmente extranjero, por las propiedades rústicas, lo que nos impulsa como especialistas en masías y fincas del interior de Castellón, una provincia con enorme potencial.

Como negocio local, priorizamos un trato cercano, conocimiento del territorio y colaboración con profesionales de la zona. Nuestro objetivo: ofrecer un servicio integral, transparente y de calidad sin perder nuestra esencia familiar.

¿Qué perfil de comprador extranjero predomina actualmente y cómo influye en su estrategia?

La mayoría de nuestros compradores proceden de Bélgica, Países Bajos, Alemania y Francia. También hemos trabajado con clientes de Reino Unido e incluso de Estados Unidos, aunque en menor medida.

Este perfil internacional influye directamente en nuestra estrategia: ofrecemos atención en varios idiomas, adaptamos la comunicación a sus necesidades y reforzamos nuestra presencia en plataformas donde suelen buscar propiedades.

Muchos de ellos necesitan un acompañamiento completo, desde la búsqueda de la masía ideal hasta la gestión administrativa y los servicios posteriores a la compra. Por eso nuestra atención es tan cercana y personalizada

Urbages 99: tradición, expansión y visión internacional inmobiliaria

Urbages Inmobiliaria / Mediterráneo

Continuamos con Urbages 99 . Con 25 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las agencias más sólidas de la provincia. Su CEO, José María Mulet, lidera una nueva etapa en la que la experiencia local se combina con una visión más tecnológica, moderna y orientada al inversor, tanto nacional como internacional.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? ¿Qué valores definen la historia de Urbages 99?

Urbages 99 cumple este año 25 años, y estamos de celebración. La agencia logró superar la crisis inmobiliaria de 2008 gracias a uno de nuestros puntos fuertes: la diversificación del negocio. Yo provengo de otros sectores comerciales relacionados con la industria química y llevo seis años en el sector inmobiliario.

Una de nuestras ventajas es combinar la experiencia de Juan Manuel Falomir, fundador de la agencia y gran conocedor del mercado castellonense, con mi enfoque más moderno y tecnológico.

Nuestros valores se basan en un acompañamiento familiar, personalizado y centrado en las necesidades del cliente, garantizando un proceso eficaz, eficiente y con verdadero respaldo en un momento tan importante como comprar o vender una vivienda.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrecen y qué inmuebles son los más demandados?

Nuestro negocio se ha diversificado con los años. Somos expertos en captar inversores nacionales y, más recientemente, compradores extranjeros. Vendemos pisos, apartamentos, chalets, masías, solares y naves industriales.

Nuestro servicio es integral: captación, trámites legales, marketing, negociación y acompañamiento hasta la firma en notaría.

Además, colaboramos con profesionales en áreas clave como legal, reformas o hipotecas. Uno de nuestros puntos fuertes es la gestión de fincas rústicas de explotación agrícola, especialmente naranjos y aguacates.

La demanda actual se centra en pisos y apartamentos en Castellón y Benicàssim, sobre todo de obra nueva o reformados. También crece la inversión en estudios y viviendas destinadas al alquiler por habitaciones.

Urbages 99. / Mediterráneo.

La demanda internacional es clave en la zona. ¿Qué perfil de comprador extranjero predomina y cómo influye en su estrategia?

En los últimos años hemos crecido notablemente en la compraventa de casas y masías rurales entre clientes extranjeros. Hablamos inglés y francés, lo que facilita enormemente la captación y la comunicación. Esto nos diferencia en el mercado.

En el segundo trimestre de 2025, los compradores extranjeros representaron el 13% de las adquisiciones de vivienda en Castellón, situando a la provincia entre las primeras de España.

Aunque británicos y alemanes siguen siendo los principales compradores, hemos visto un notable crecimiento del mercado belga y holandés. Esto nos ha llevado a introducir el idioma neerlandés en nuestras publicaciones y a explorar ese mercado on line.

Castellón es un destino muy competitivo. ¿Qué ventajas ofrece Castellón y cómo las aprovechan?

Castellón es un mercado en expansión y aún por explotar, a diferencia de Alicante, que está mucho más masificado. Zonas como Peñíscola, Torreblanca, Alcossebre o Cabanes tienen un gran futuro.

Clima excelente, playas, montaña, buenas conexiones, menor masificación, aeropuerto propio y precios muy competitivos —de los más bajos de Europa— son ventajas claras para atraer inversión internacional.

El incremento del precio de la vivienda y la escasez de suelo urbanizable son desafíos importantes. ¿Qué soluciones plantean?

Trabajamos principalmente con inmuebles de segunda mano, pero la falta de suelo urbanizable está llevando a muchos clientes a vender naves o inmuebles antiguos con suelos aptos para construcción en altura.

Veremos más proyectos de este tipo en los próximos años y nuestra agencia ya está trabajando en esa dirección.

"El mercado de pisos de bancos en Castellón: análisis y oportunidades"

Eva Consulting 2017. / Mediterráneo

Finalmente, concluimos hablando con Inma de Eva Consulting 2017. Castellón es una de las provincias donde este tipo de inmuebles genera más interés. Inma, asesora de Eva Consulting 2017- Inmobiliaria en Castellón, una inmobiliaria especializada en oportunidades bancarias, explica la situación actual del mercado, las ventajas para el comprador y las claves para adquirir con éxito este tipo de viviendas.

Para empezar, ¿cómo llegaste al sector inmobiliario y qué valores te representan como profesional?

Comencé en el sector con la idea de ofrecer un servicio honesto, claro y acompañado, algo que muchas personas echan en falta cuando se enfrentan a una compraventa. Con el tiempo descubrí que los pisos de bancos podían ser una gran oportunidad para familias y también para inversores, y decidí especializarme en este segmento. En Eva Consulting 2017 trabajo aplicando principios muy claros: transparencia, estudio real de cada caso, y acompañamiento completo. Mi prioridad es que cada cliente tome decisiones seguras, basadas en información verificable y sin sorpresas.

¿Qué servicios ofrecéis y cuáles tienen mayor demanda?

Trabajamos principalmente tres líneas. La más demandada es la comercialización de pisos de bancos en Castellón, donde tenemos acceso directo a una de las carteras más amplias gracias a la homologación con Solvia, Servihabitat, Cimentados e Hipoges. Esto nos permite ofrecer inmuebles que no suelen aparecer en las agencias tradicionales.

La segunda línea es el asesoramiento integral al comprador, que incluye selección de inmuebles, visitas, análisis de reforma y acompañamiento durante toda la operación. Este servicio es muy valorado por quienes quieren comprar con seguridad.

Por último, gestionamos la venta de viviendas de particulares, ofreciendo valoración profesional y difusión en portales líderes. La tendencia actual muestra una clara preferencia por las oportunidades bancarias con buen potencial de reforma.

¿Cómo describirías la evolución del mercado de pisos de bancos en los últimos años?

El mercado ha cambiado de forma evidente. Antes los bancos sacaban grandes lotes; ahora son más selectivos, aunque continúan apareciendo oportunidades interesantes. Los precios siguen siendo competitivos y la demanda ha aumentado tanto entre quienes buscan primera vivienda como entre inversores que desean rentabilidad. También ha aumentado la necesidad de contar con una inmobiliaria en Castellón con experiencia real en procesos bancarios, ya que cada servicer tiene tiempos, documentación y procedimientos propios.

Eva Consulting 2017. / Mediterráneo

¿Qué oportunidades destacan respecto a la vivienda de mercado libre?

La primera es el precio, normalmente entre un 10 % y un 30 % por debajo del mercado tradicional. La segunda es la revalorización, ya que muchas viviendas permiten una reforma que incrementa notablemente su valor. La tercera es la rentabilidad, muy interesante para inversores debido a la demanda estable de alquiler. Además, las entidades bancarias suelen aceptar ofertas razonables, lo que hace posible negociar compras muy competitivas.

¿Cuáles son las principales ventajas y riesgos de comprar un piso de banco?

Entre las ventajas destacan el precio, la seguridad jurídica y la documentación controlada. Los riesgos surgen cuando el comprador no tiene asesoramiento: desconocimiento del estado real del inmueble, plazos internos y trámites que pueden resultar complejos. Por eso reviso siempre comunidad, cargas, estado general, consumos y cualquier detalle que pueda influir en la operación. El objetivo es evitar imprevistos y garantizar que el cliente sabe exactamente qué está comprando.

Para terminar, ¿qué mensaje darías a quienes estén valorando esta opción?

Los pisos de bancos pueden ser una oportunidad real, siempre que se compren con criterio y con acompañamiento profesional. Desde Eva Consulting 2017 ayudamos a cada comprador a entender el proceso, valorar el estado de la vivienda y tomar decisiones seguras. En la provincia de Castellón siguen apareciendo muy buenas opciones, y la clave está en saber identificarlas y gestionarlas correctamente