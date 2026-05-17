Reciplasa amplía su red de ecoparques móviles en Castellón

Reciplasa sigue trabajando en el fomento del reciclaje en todos los municipios de su área de influencia en la provincia de Castellón y ultima la puesta en marcha de cuatro nuevos ecoparques móviles que circularán por los grandes y pequeños municipios a los que la empresa pública presta servicio. Y es que la compañía ha obtenido una subvención de 1.075.320 euros para mejorar y reforzar el servicio de ecoparques móviles que presta a las localidades de su área de influencia, dentro de la convocatoria de ayudas impulsada por la Generalitat Valenciana en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation-EU.

Esta ayuda, concedida mediante resolución de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, permitirá seguir avanzando en la mejora de las instalaciones y servicios de recogida selectiva de residuos, con especial atención a aquellos municipios que, por su tamaño o dispersión, tienen más dificultades para contar con infraestructuras fijas de reciclaje.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, valora muy positivamente la concesión de esta subvención y ha destacado que «estas ayudas suponen un respaldo claro al modelo de ecoparques móviles, que es clave para garantizar que todos los municipios, grandes y pequeños, tengan acceso a un servicio de reciclaje eficaz y cercano». Asimismo, Toledo subraya que el objetivo principal de Reciplasa es «facilitar al máximo a la ciudadanía la correcta separación de los residuos, eliminando barreras y acercando los servicios ambientales allí donde viven las personas».

En este sentido, señala que los ecoparques móviles «permiten llegar a poblaciones donde no sería viable un ecoparque fijo, asegurando la igualdad de oportunidades en materia de reciclaje y sostenibilidad».

Sergio Toledo, presidente de Reciplasa. / Mediterráneo

La inversión financiada con estos fondos europeos permitirá modernizar y optimizar el servicio, ampliar la capacidad de recogida de residuos especiales y seguir mejorando la eficiencia ambiental del sistema. «Estamos hablando de una apuesta decidida por la economía circular y por el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de residuos, pero también de una mejora directa en la calidad del servicio que reciben los ayuntamientos y sus vecinos», añade el presidente de la entidad.

Desde Reciplasa se destaca que esta subvención encaja plenamente en la estrategia de la compañía de avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible, accesible y adaptado a las necesidades reales del territorio. «El apoyo de las administraciones y de los fondos europeos nos permite seguir innovando y consolidar un servicio que es esencial para avanzar hacia una provincia más limpia y comprometida con el medio ambiente», concluye Toledo.

La inversión financiada con los fondos europeos permitirá modernizar y optimizar el servicio. / Mediterráneo

Veinte toneladas recogidas durante el 2025

Cabe recordar que actualmente Reciplasa cuenta con un ecoparque móvil en funcionamiento, y su uso es cada vez mayor. Tanto es así que cerró el ejercicio 2025 con un balance positivo, consolidándose como un servicio clave para fomentar el reciclaje en los municipios del interior de la provincia de Castellón. A lo largo del año, este recurso itinerante gestionó 20.955,68 kilogramos de residuos y dio servicio a 4.222 usuarios, acercando la recogida selectiva a 45 localidades, muchas de ellas con limitada accesibilidad a ecoparques fijos.

Nuevos camiones de Reciplasa. / Mediterráneo

Fomento del reciclaje entre los escolares de Castellón

La ampliación de medios materiales para el fomento del reciclaje por parte de Reciplasa va acompañada de la labor educativa y de investigación universitaria, realizada a través de la Cátedra Reciplasa-UJI de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. De hecho esta semana ha concluido el plazo de presentación de trabajos escolares a la octava edición del concurso Què fem amb el fem?’ a través del cual Reciplasa involucra a los estudiantes y centros educativos de toda la provincia en la necesidad de promover la gestión sostenible de los residuos. Además, es una iniciativa de gran impacto a la hora de sensibilizar a las niñas y niños, así como a todas las personas jóvenes, en la necesidad de adoptar hábitos que ayuden a mejorar la sostenibilidad en los municipios de toda la provincia de Castellón.