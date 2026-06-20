Ballesol Castellón revoluciona el cuidado de los mayores con espacios sostenibles y terapias pioneras

El verano es una época asociada al descanso, la desconexión y las vacaciones. Sin embargo, para aquellas familias que asumen de forma diaria el cuidado y acompañamiento de una persona mayor en situación de dependencia, el periodo estival suele plantear un reto organizativo y emocional de primer nivel. Encontrar un entorno seguro, confortable y profesionalizado, donde el ser querido no solo reciba las atenciones necesarias sino que además disfrute de una verdadera experiencia vacacional, es fundamental para garantizar la tranquilidad de todo el núcleo familiar.

Es en este escenario donde el programa de estancias temporales y de respiro familiar de Ballesol Castellón marca la diferencia. Ubicado de manera estratégica en el centro de la ciudad, junto al Hospital Provincial, este complejo residencial ha redefinido el concepto del cuidado estival en la provincia. Su propuesta demuestra que otra manera de envejecer es posible, basando su día a día en el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), donde cada estancia se personaliza según las capacidades, gustos e historia de vida del residente.

Compromiso con la protección y el liderazgo sociosanitario

La autoridad y el arraigo de Ballesol en el tejido social de la provincia han quedado patentes recientemente con la celebración de un hito institucional de gran calado. El pasado 14 de mayo, las instalaciones del centro se convirtieron en el epicentro del debate sectorial al acoger la primera edición de la jornada formativa centrada en la 'Actualización de Medidas de Apoyo a Colectivos Vulnerables'.

Este encuentro pionero congregó a más de 60 especialistas, con una destacada presencia de Trabajadores Sociales Sanitarios de Castellón y de la comarca de La Plana, y contó con ponentes del máximo prestigio pertenecientes al Tribunal de Instancia de la Sección de Familia y Discapacidad, al Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS) y a la Unidad de Trabajo Social (UAS) de Castellón.

Debatir sobre la protección jurídica y social de las personas vulnerables justo antes del inicio de las campañas estivales no es una casualidad refleja la vocación de liderazgo y el compromiso ético de la entidad. Para las familias que buscan una residencia de ancianos privada en Castellón, saber que el centro promueve activamente la formación continua y la colaboración directa con las instituciones públicas de la Comunitat Valenciana aporta una garantía de seguridad y confianza institucional incalculable.

Un edificio diseñado para el confort y la sostenibilidad energética

El bienestar de los residentes durante los meses de más calor depende de manera directa del espacio físico en el que habitan. Arquitectónicamente, el edificio de Ballesol Castellón —que cuenta con un año y medio de trayectoria desde su inauguración— es un modelo de innovación aplicada a la gerontología urbana. Con un total de 121 plazas residenciales distribuidas en habitaciones individuales, dobles y confortables apartamentos-suites, la estructura está concebida para romper con los antiguos esquemas impersonales y ofrecer la calidez de un auténtico hogar.

El diseño interior se organiza mediante unidades de convivencia diferenciadas, disponiendo cada planta de su propio salón independiente. Esto permite agrupar a los residentes según sus perfiles y necesidades afines, favoreciendo una atención mucho más personalizada y respetuosa. Desde personas completamente autónomas que acuden a disfrutar de unas vacaciones hasta aquellas que requieren programas específicos de rehabilitación posthospitalaria tras procesos traumatológicos u ortogeriátricos, todas encuentran un espacio adaptado y libre de barreras arquitectónicas.

El edificio de Ballesol Castellón es un modelo de innovación aplicada a la gerontología urbana. / Ballesol

Pero la vanguardia del complejo trasciende su distribución espacial. La sostenibilidad energética se ha integrado como un pilar fundamental en el ADN constructivo de la residencia. El edificio maximiza de forma inteligente el aprovechamiento de la luz natural en todas sus áreas comunes, optimizando el consumo y reduciendo el impacto ambiental.

Arquitectónicamente, el edificio de Ballesol Castellón es un modelo de innovación aplicada a la gerontología urbana

Esta eficiencia se complementa con políticas activas de reducción de la huella de carbono y una apuesta decidida por el consumo de productos de proximidad en sus cocinas, consolidando un modelo de gestión verde y responsable.

Doble aval de excelencia: Calidad ISO 9001 y salud articular

La tranquilidad de dejar a un familiar en una residencia de mayores en Castellón durante las vacaciones se fundamenta en la existencia de protocolos rigurosos y evaluables de manera externa. En este sentido, Ballesol Castellón se sitúa a la cabeza del sector gracias a sus recientes logros certificados.

La gestión integral del centro ha obtenido formalmente la exigente certificación internacional de calidad ISO 9001. Este prestigioso sello asegura que todos y cada uno de los procesos organizativos, asistenciales, hoteleros y de restauración de la residencia cumplen con los más altos estándares mundiales de eficacia y mejora continua. Desde la meticulosa Valoración Geriátrica Integral que se realiza a cada mayor al ingresar, hasta la preparación de dietas texturizadas y menús específicos diseñados por nutricionistas en las cocinas propias del centro para prevenir la deshidratación estival, todo está auditado y garantizado bajo esta norma de calidad.

Jornadas en el centro con más de 60 especialistas de la salud y el ámbito jurídico. / Ballesol

A esta certificación se suma un hito clínico de gran relevancia para la provincia: la acreditación OAFI SPACE, otorgada por la Osteoarthritis Foundation International. Ballesol Castellón es el primer centro residencial de la Comunitat Valenciana en contar con este distintivo, el cual avala científicamente que tanto la arquitectura y el mobiliario como los programas de fisioterapia y terapia ocupacional de la residencia están perfectamente adaptados para cuidar la salud articular de los mayores, previniendo el dolor de la artrosis, reduciendo el riesgo de caídas y fomentando una movilidad activa y segura durante toda su estancia.

Un verano activo, saludable y lleno de vida

En definitiva, las estancias temporales y vacacionales para mayores en Ballesol Castellón no se plantean como un mero periodo de espera, sino como una oportunidad idónea para reactivar físicamente el cuerpo, estimular la mente y combatir la soledad no deseada a través de la socialización. Los talleres de animación sociocultural, la musicoterapia o la estimulación sensorial aseguran que los mayores disfruten de un verano enriquecedor y alegre.

Descubra cómo las estancias temporales en Ballesol Castellón pueden transformar positivamente el verano de su familia.

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Información y reserva

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