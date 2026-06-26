Empresas que convierten la innovación en soluciones

La innovación se entiende mejor desde las empresas que la aplican. En Castellón, Tech FabLab ha demostrado cómo la tecnología puede aterrizar en retos concretos: automatizar procesos, mejorar la trazabilidad, reducir la huella de carbono, alargar la vida útil de productos frescos o incorporar inteligencia artificial a servicios, ventas y modelos de negocio. Ese enfoque marca el programa impulsado por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio a través de la Red CEEI de la Comunitat Valenciana.

Durante los últimos meses, Tech FabLab ha registrado más de 450 participantes y ha acompañado a más de 20 empresas con asesoramiento y mentorización. La iniciativa, impulsada en la provincial por CEEI Castellón, ha trabajado vocaciones emprendedoras, validación de proyectos, crecimiento de startups, innovación abierta, nuevas líneas de negocio y capacitación directiva. El balance incluye la creación y consolidación de cinco empresas.

El famoso divulgador de IA Jon Hernández, en el evento final del programa. / CEEI

‘Startups’ con tecnología, mercado y propósito

Una de las líneas centrales ha sido StarTech Innovation, dirigida a startups en fase de consolidación. Las empresas participantes reflejan la diversidad del emprendimiento tecnológico que crece en la provincia: VersedIA trabaja en inteligencia artificial conversacional para ayudar a personas mayores a narrar su biografía; Niubiq aplica IA al análisis avanzado de conversaciones comerciales; Gottaku impulsa una plataforma digital multi-vendedor especializada en anime, manga y cultura japonesa; y Brambas desarrolla calzado barefoot urbano y minimalista con criterios de sostenibilidad.

El itinerario también ha contado con Twin Software Factory, especializada en consultoría tecnológica; Stratelogik, vinculada a soluciones tecnológicas y ciberseguridad; JoveJobs, centrada en empleo joven; y Global MAE, orientada a educación internacional. Todas comparten una idea: innovar no es pertenecer a un sector concreto, sino detectar una necesidad y convertirla en una propuesta competitiva.

Tech FabLab también ha acompañado a empresas que ya han validado su modelo y afrontan el reto de crecer. A través de ScaleUp Growth, compañías como Niubiq, Estudio Cactus, Upbeat, Innoqubit Software y Twin Software han trabajado inversión, financiación, internacionalización, organización interna y estrategia con IA aplicada. Para ello, han contado con sesiones y ponentes de firmas como Moeve, Startup Valencia, Wayra-Telefónica, Factorial, LaLiga, Enagás o BBVA. El objetivo ha sido ofrecer una visión práctica sobre decisiones que condicionan el crecimiento: preparar una ronda, ordenar equipos, acceder a clientes corporativos y escalar sin perder foco.

Loreto Albiñana, de Moeve, fue una de las ponentes de Future Lab. / CEEI

Future Lab: retos reales de compañías consolidadas

Uno de los apartados más estratégicos ha sido el trabajo con corporates y empresas consolidadas, orientado a detectar oportunidades internas y activar proyectos de innovación abierta o soluciones aplicadas a problemas concretos. En esta línea, compañías y entidades referentes han lanzado retos dirigidos a empresas innovadoras y startups.

AMC, especializada en fundición y mecanizado de precisión para la industria automotriz, ha planteado la automatización del análisis de planos técnicos para preservar conocimiento experto ante la rotación y jubilación de personal especializado, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia operativa.

La Autoridad Portuaria de Castellón ha enfocado su desafío en la sostenibilidad ambiental y la optimización energética. Busca agilizar el cálculo de la huella de carbono del Puerto de Castellón, un proceso actualmente muy manual y dependiente de múltiples interacciones con concesionarios.

Zschimmer & Schwarz, referente internacional del sector químico, ha centrado su reto en la gestión logística de contenedores IBC. La compañía quiere explorar soluciones de tracking que permitan conocer con precisión el flujo de estos envases entre almacenes y clientes, mejorar la trazabilidad y evitar costes innecesarios.

Grupo La Plana, especializado en envase y embalaje de cartón ondulado y compacto, ha planteado un reto vinculado al packaging activo para productos frescos. La compañía busca tecnologías capaces de absorber o bloquear el etileno, gas que acelera la maduración de frutas y verduras, para prolongar la vida útil de los alimentos y reducir desperdicio alimentario.

Colorobbia España, referente en fritas y esmaltes, ha orientado su desafío al desarrollo de superficies cerámicas arquitectónicas que mejoren la eficiencia energética de los edificios mediante recubrimientos inorgánicos con alta reflectancia solar y elevada emisividad térmica, capaces de reducir la temperatura de las envolventes cerámicas y mitigar el efecto isla de calor urbano.

Por su parte, el Villarreal CF ha planteado la mejora del control, mantenimiento y gestión del césped de sus instalaciones deportivas, integrando tareas operativas, recursos técnicos y fuentes de información para garantizar condiciones óptimas para la competición y el entrenamiento profesional.

FP: talento joven con soluciones tecnológicas

Tech FabLab también ha trabajado la base del talento futuro a través de EmprendeTech FP, con el IES Alto Palancia de Segorbe, el IES Joan Coromines de Benicarló y el IES Caminàs de Castelló de la Plana. La línea ha superado los 200 alumnos mentorizados, con 16 proyectos presentados y más de 30 estudiantes tutorizados.

Dos iniciativas castellonenses destacaron entre las mejores de la Comunitat Valenciana: InnovaSport 360, del IES Joan Coromines, y Entoagro, del IES Alto Palancia. La primera plantea una plataforma inteligente para optimizar costes en instalaciones deportivas y mejorar la seguridad mediante pulseras inteligentes. La segunda propone un modelo de cría de fauna beneficiosa para el control biológico de plagas agrícolas, incorporando trazabilidad y telemetría. Junto a ellas, La Colmena, Guardian Key u Outfitly han demostrado la capacidad del alumnado para identificar necesidades reales y formular soluciones con base tecnológica.

Directivos preparados para liderar el cambio

La quinta línea, Tech Leaders, ha acercado a directivos, empresas y profesionales una visión estratégica sobre los retos de la transformación empresarial. Más de 100 perfiles han participado en más de 10 sesiones presenciales y 60 horas de formación en inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas, análisis de datos, marketing, liderazgo y crecimiento.

Entre sus hitos destaca la jornada Liderar el cambio: IA, marketing y crecimiento empresarial, con Juan Merodio, Yaiza Canosa y David Berbel. Esta línea ha reforzado una idea clave: la transformación tecnológica no depende solo de herramientas, sino de equipos capaces de comprender el cambio, priorizar oportunidades y convertir la innovación en valor.

Entoagro, uno de los proyectos premiados de EmprendeTech FP. / CEEI

Expertos de primer nivel

El plantel de ponentes, mentores y expertos ha sido otro elemento diferencial. Por sus sesiones han pasado perfiles vinculados a grandes compañías, startups, fondos, corporates y entidades de referencia, acercando a Castellón conocimiento aplicado en innovación, inversión, escalado, automatización, creatividad, IA y gestión del cambio. El cierre, Horizonte Tech, elevó esa apuesta con referentes nacionales. Aleix Puig, cofundador de Vicio, abrió la jornada con la ponencia De startup a fenómeno: cómo Vicio conquistó la burger. Puso el acento en que el crecimiento no se sostiene solo con notoriedad, sino con una combinación coherente de producto, marca, tecnología, experiencia de cliente y equipo. Para Puig, mantener la autenticidad y la conexión con la comunidad resulta clave para escalar sin perder identidad.

La jornada contó también con Hugo Arévalo, cofundador de thePower Education, y con una mesa redonda junto a Aleix Puig y Ángel Juárez, director de estrategia y comunicación en Brambas. El cierre corrió a cargo de Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial, con la ponencia Liderar en el tsunami de la IA. Hernández trasladó que la IA ya no puede entenderse como una tendencia lejana, sino como un cambio de fondo en la forma de trabajar, competir, tomar decisiones y organizar equipos. En su intervención, subrayó que para las pymes puede ayudar a automatizar tareas, mejorar la atención al cliente, ordenar información, crear contenido y acelerar procesos, siempre que se integre con liderazgo, método y visión de negocio.

Una nueva forma de innovar desde Castellón

Con Tech FabLab, CEEI Castellón ha reforzado su papel como punto de conexión entre talento, empresa, tecnología y oportunidades de crecimiento. El programa deja un balance cuantitativo relevante –más de 450 participantes, más de 20 empresas acompañadas, cinco empresas creadas o consolidadas, más de 100 directivos formados y más de 200 alumnos mentorizados–, pero también una conclusión de fondo: Castellón cuenta con empresas sólidas, sectores tractores y talento suficiente para liderar proyectos innovadores.

Desde startups digitales hasta compañías industriales, Tech FabLab ha demostrado que la innovación funciona cuando se vincula a necesidades reales, se acompaña con expertos y se conecta con el mercado. Su legado es una forma de innovar más abierta y colaborativa, capaz de transformar retos empresariales en soluciones concretas y de convertir la tecnología en crecimiento para el territorio.