Intenta matar a cuchilladas al novio de su ex tras días acosándola en València

Detrás del acuchillamiento ocurrido el sábado al mediodía en la avenida Peset Aleixandre de València, donde dos hombres resultaron heridos con lesiones por arma blanca -uno de ellos en estado crítico- había un móvil machista. Según las informaciones recabadas por Levante-EMV, el presunto autor del ataque es un hombre de unos 40 años y origen colombiano, quien habría intentado presuntamente matar al actual compañero sentimental de su expareja, a la que acosaba desde hacía semanas. La víctima, de la misma nacionalidad, al tratar de defenderse y escapar del ataque, también habría herido en la pierna a su agresor.

«Tenía planeado acabar con los dos, mi hermana se ha salvado al perder el metro», reconocía un familiar de la mujer víctima de malos tratos, quien había quedado con su novio en la puerta del bingo Torrefiel para irse juntos a comprar al supermercado. «Gracias a Dios ha llegado más tarde, si no los mata a los dos», confiesa. De hecho, la mujer ha recibido una llamada del agredido instantes antes, pero no la ha cogido al pensar que simplemente era para que «se apurara». «Creemos que le estaba avisando de que había visto a su ex de nuevo merodeando por allí», añade.

La mujer estaba atemorizada y llevaba semanas siendo acosada, pero no se atrevía a denunciar a su excompañero y padre de su hijo de cinco años «por miedo», según aseguran sus familiares. Hace justo una semana lo vio acechando la esquina de su casa, pese a que este tenía una orden de alejamiento por un episodio previo de malos tratos, todavía pendiente de juicio, en el que la había amenazado con un cuchillo. «Es un sinvivir lo que lleva mi hermana encima con este tipo, pero por más que le decimos no quiere denunciar». Incluso tenían constancia de amenazas que había ido difundiendo entre amigos que tienen en común. «Decía que como los viera juntos los iba a matar», asegura esta misma fuente.

Así, en torno a las 12.30 horas de ayer, el presunto agresor machista atacó con un arma blanca al actual novio de su ex en la avenida Peset Aleixandre de València, causándole graves lesiones en el costado derecho. Will, de 36 años, se intentó defender propinándole puñetazos al tiempo que trataba de escapar, como se observa en un vídeo grabado por un testigo. En el enfrentamiento, su agresor también resultó herido en la pierna izquierda.

Bajo custodia

Los dos presuntos implicados, que permanecen bajo custodia policial en el Hospital La Fe de València en calidad de detenidos por la agresión mutua, tomaron caminos distintos tras resultar heridos de diversa consideración. La víctima y peor parado huyó cruzando la avenida Peset Aleixandre y logró parar una ambulancia privada, que en ese mismo momento circulaba por allí, antes de perder el conocimiento. Los sanitarios, que transportaban a una paciente por otro servicio, le realizaron las primeras curas y gracias a su rápida intervención evitaron que muriera desangrado allí mismo, ya que la cuchillada le había afectado a una arteria y al estómago.

Por su parte, Ever Jaison, con una herida sangrante en la pierna, escapó hacia la calle Luis Crumiere, como refleja el reguero de sangre que fue dejando a lo largo de la acera tras caminar unos 300 metros, hasta que finalmente se refugió en un bordillo, donde fue localizado por la policía.

Los dos heridos en el suceso fueron evacuados al Hospital La Fe en estado grave por lesiones por arma blanca. La víctima del intento de homicidio tuvo que ser intervenido quirúrgicamente ayer por la tarde dada la gravedad de la lesión que presentaba en el estómago.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga lo ocurrido y está pendiente de tomar declaración a ambos en cuanto estén en condiciones de ello.