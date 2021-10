El conseller Marzà anuncia que recurrirá la retirada de 32 libros de temática LGTBI en los juzgados

El conseller de Educación Vicent Marzà ha anunciado que la Conselleria va a recurrir "judicialmente" el auto judicial de un juzgado de Castelló que ha ordenado retirar 32 libros de temática LGTBI de 11 institutos de Castelló y del centro Pi Gros. La noticia publicada por Levante-EMV ha generado un gran revuelo en la comunidad educativa, los docentes y las instituciones.

El contenido textual del tuit del conseller, escrito en valenciano, dice lo siguiente:

"Aquests llibres han estat vetats judicialment dels centres educatius a denúncia de l'extrema dreta reaccionària. Recorrerem, no volem que guanye l'odi: educar críticament i lliure passa per conèixer la vida i la seua diversitat. No volem armaris ni censures que els oprimisquen."

Marzà atribuye la denuncia presentada por la Fundación de Abogados Cristianos a "la extrema derecha reaccionaria". En esa línea, anuncia "recurriremos, no queremos que gane el odio... Ni queremos armarios ni censuras que los opriman".