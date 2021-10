La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que está "absolutamente convencida" de que los presupuestos autonómicos para 2022 se aprobarán antes de fin de año y no será necesario prorrogar las cuentas actuales.

Aunque ha confiado en que "no han de prorrogarse" porque "los meses tienen muchos días y muchas horas hábiles", Oltra ha reconocido que "no sería un cataclismo" hacerlo hasta el 6 de enero, remarcando que es algo que prevé el Estatut d'Autonomia. "Lo contemplo todo y no descarto nada", ha resumido, y ha insistido en que "merece la pena" que tarden más en aprobarse si son mejores.

A partir de ahí, ha hecho notar que será "difícil" que los consellers presenten las cuentas de cada departamento en Les Corts desde el próximo martes, como es habitual, aunque ella no ha "hecho los cálculos" y cree que hay margen. "Estoy convencida de que habrá presupuesto y que probablemente no habrá ni que prorrogarlo", ha abundado, garantizando que cuando esté se enviará para iniciar la fase de enmiendas.

Oltra, tras asegurar que en el pleno de gobierno no han abordado la posibilidad de presentarlos el domingo, ha defendido que no sería algo "grave" porque ha recordado que España estuvo tres años "con los presupuestos de Montoro y no se hundió el mundo".

En rueda de prensa tras el pleno del Consell, una comparecencia en la que debería haber presentado los presupuestos según el calendario habitual, Oltra ha justificado el retraso por la "complejidad" de incorporar los fondos europeos de reconstrucción y ha defendido que "lo importante es el qué, no el cuándo".

"El éxito será tener el mejor presupuesto para los valencianos", ha recalcado la también consellera de Igualdad y líder de Compromís, para garantizar que la comisión interna negociadora que integran los otros dos partidos del Botànic (PSPV y Unides Podem) trabaja "sin pausa".

Es más, ha querido dejar claro que "no es que haya pasado nada", sino que los presupuestos "no están todavía". "Cuando estén los números, se aprobarán", ha insistido a los periodistas sobre la posibilidad de que se presentaran este domingo 31 durante el puente de Todos los Santos.

2020: "No sé si aquello fue tiempo y forma"

A nivel autonómico ha señalado que el año pasado se aprobaron dentro de plazo y "después hubo que enviar una corrección de errores de 213 hojas" que afectaba a su departamento, lo que supuso discrepancias con la Conselleria de Hacienda del socialista Vicent Soler. "No sé yo si aquello fue tiempo y forma porque toda una sección estaba del revés", ha aseverado citando la frase con la que suelen presumir de las cuentas aprobadas desde 2015.

Sobre la postura de su coalición, que aboga por que el domingo sea un día de descanso y ocio, ha sostenido que eso vale para los trabajadores del comercio pero no para los políticos. "Tenemos que estar siempre al frente y 24 horas alerta", ha dicho después de recordar que el domingo "también es el día del señor".

Niega discrepancias políticas

En clave política, preguntada por discrepancias en el seno del tripartito, Oltra ha asegurado que desconoce que haya desajustes en las consellerias que dependen de Compromís y ha descartado que esa sea la razón por la que se haya alargado la comisión negociadora.

Según ha expuesto, el motivo es que es un presupuesto "complicado de encajar" y que todavía no disponen de los "números reales" de hasta dónde se computan los fondos europeos. También ha indicado que este jueves a primera hora todavía no estaban incluidas las transferencias de 300 millones de euros en materia de movilidad que prevé para la Comunitat el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"No es algo que caiga del cielo", ha constatado, con lo que ve complicado cerrar los números hasta no disponer de una "foto realista". Eso sí, ha insistido en que los de 2022 serán unas cuentas expansivas "sí o sí", solo con los fondos europeos, y ha recordado que primero está el presupuesto y después el "postsupuesto", la ejecución real.

Como consellera, ha garantizado que todas los departamentos "hacen lo que dice la comisión" negociadora de las cuentas, que se ha estrenado este año a propuesta suya. "La VICIPI también", ha recalcado en relación a la de Igualdad que dirige, y ha rechazado "señalar a nadie" como culpable del retraso.

En este escenario, la vicepresidenta ha reafirmado que la salud del tripartito está "a prueba de bombas" y por eso negocian "el mejor presupuesto", porque las personas van por delante de los plazos administrativos. Y, tras reiterar que no descarta nada, ha indicado que hoy tiene "menos fe que caridad" pero "mucha esperanza".