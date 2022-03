Oltra tras las últimas imputaciones por el caso de su exmarido: "El informe lo pedí yo, así que vengan a por mí"

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra ha asumido hoy que fue ella personalmente quien encargó el informe interno para saber por qué tardó tanto en conocerse y qué falló en la denuncia de abusos por su exmarido, trabajador en un centro, a una menor tutelada. Este informe ha sido criticado por la Audiencia Provincial, que lo consideraó una "instrucción parajudicial".

"Lo encomendé yo para conocer lo que había ocurrido en el centro. Que dejen en paz a las funcionarias y que vengan a por mí si quieren", ha dicho la consellera tras un desayuno informativo con periodistas para explicar el funcionamiento de la Renta Valenciana de Inclusión.

Por el momento hay 11 cargos imputados en la causa sobre los abusos sexuales a la menor tutelada, cinco de ellos (la directora general y la subdirectora de Infancia y Adolescencia, la jefa de este servicio, el secretario territorial y una técnico) se conocieron el pasado viernes.

Oltra se ha vuelto a remitir a las explicaciones dadas en las Corts el pasado mes de abril (incluso ha enseñado el diario de sesiones de ese día) y ha asegurado que "todas las explicaciones pertinentes las dio ese día. Ya he contado lo que se tenía que contar". Según ha asegurado la vicepresidenta, "yo me entero de los hechos por mi circunstancia personal el 4 de agosto de 2017, y el 8 de agosto es cuando reclamo que se abra un expediente informativo para saber qué actuaciones se habían llevado a cabo en este caso, cuándo se tuvo conocimiento, por qué no se derivó a la víctima para que tuviera atención o por qué no se le dio atención psicológica", ha explicado.

Procedimiento habitual

Oltra ha explicado que pidió ese expediente "para saber cómo se había actuado. Por qué había tardado tanto en llegar la denuncia. Por qué no me enteré yo ni la directora general de Infancia y Adolescencia de que todo eso había ocurrido". En esta línea, ha apuntado que entonces "no había ninguna directriz de cómo tenía que fluir la información, ni para arriba ni para abajo. Y eso se tenía que arreglar". Ahora mismo, explica, este es el procedimiento habitual en conselleria para informar de cualquier hecho de este tipo.

"Ahora está mucho más claro cómo se tiene que proceder en estos casos, cuál es la función de conselleria y la judicial. Antes no estaba definido, y nosotras ahora hemos intentado poner orden para que se comunique y no se puedan repetir estos casos", ha dicho. Y ha añadido: "Nosotras solo nos dedicamos a sostener a la persona y trasladar a la fiscalía para que un juez determine si hay culpabilidad de alguien".

A la oposición le ha reclamado que "no le busquen más tres pies al gato. El informe lo pedí yo porque quería saber qué había ocurrido". Oltra ha vuelto a tachar la causa de "una cacería política de la extrema derecha" y ha reivindicado que "ha habido total transparencia por parte de conselleria".

"Lo que más lamento es que haya funcionarias que no tienen culpa de nada y estén padeciendo este cuestionamiento injusto e inmerecido. Que no molesten a nadie, el expediente lo pedí yo así que que vengan a por mí. Dejad a la gente en paz", ha sentenciado la consellera.