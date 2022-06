En sus redes sociales, Ferran Suay cuenta con innumerables publicaciones en las que cuestiona la violencia machista, ironiza con asuntos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y llega incluso a sugerir que las mujeres deberían ir al frente de la guerra en Ucrania porque eso "sería mucho más feminista".

Si bien se conocía su oposición a generalizar el lenguaje inclusivo, los comentarios publicados en internet habían empezado los últimos días a generar malestar en algunos ámbitos académicos, tanto por el contenido como por el tono, según habían confirmado diferentes fuentes a este periódico.

Según apunta la UV, "tras conocerse, en el día de hoy, los contenidos de sus publicaciones en sus perfiles personales en medios sociales, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha procedido a su cese con carácter inmediato".

Como trasladan fuentes de la Universitat, la rectora señala que ese comportamiento "machista es totalmente inaceptable no solo en el gobierno universitario, sino que no debe producirse en una universidad pública y democrática como la nuestra, que desarrolla una gran apuesta por la igualdad de las personas".

Después de la publicación de la información y de la decisión de la universidad, el profesor ha protegido sus publicaciones en Twitter, por lo que sus tuits ya no son visibles ni públicos para todos los usuarios de la red social. Además, también ha borrado algunas de sus opiniones.

La Universitat de València renovó ciertos cargos internos hace poco más de un mes, coincidiendo con el inicio de la segunda legislatura de la rectora Mavi Mestre al frente de la Universitat de València. Entre ellos, Ferran Suay (València, 1959) llegó a la dirección de Política Lingüística, después de que el histórico Rafael Castelló finalizara su etapa.

Ferran Suay, profesor de Psicobiología, ya había sido previamente director del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa en la UV, y tiene una larga trayectoria en defensa del valenciano y la diversidad lingüística. Ha sido, entre otras cosas, miembro de la directiva d’Acció Cultural del País Valencià, y es expresidente de la Equality Language European Network, una organización no gubernamental internacional. Además, también cuenta con diferentes publicaciones sobre esta cuestión.

Así, su "dilatada trayectoria como defensor del valenciano y la diversidad lingüística, su participación en asociaciones internacionales y la defensa de la lengua y la cultura valencianas, así como su actividad investigadora en ese ámbito" fueron algunos de los argumentos a la hora de ofrecerle el puesto, asegura la UV.

No obstante, su nombramiento había empezado a suscitar ciertos recelos los últimos días, sobre todo en círculos feministas ligados a la Universitat. Y es que, Suay no mostraba reparos en lanzar ciertas opiniones en sus redes sociales, en las que cuestiona la violencia machista o ironiza sobre la igualdad o el papel de la ministra Irene Montero y sus funciones al frente de un ministerio “pijiprogre”, según sus palabras.

En algunos mensajes publicados en Twitter, el hasta hoy director de Política Lingüística pide, entre otras cosas, “igualdad” también para los hombres y, en referencia a la guerra de Ucrania, se pregunta por qué las mujeres no van al frente. “¿Igualdad sería también eso, no? ¿O solo hace falta igualdad en los consejos de administración?”, criticando lo que la teoría feminista tacha de 'techos de cristal'. “Igual hace falta reivindicar la presencia de mujeres en el frente de batalla, ¿no sería eso mucho más feminista?”, indica en su perfil, abierto al público.

"Igualtat" seria (també) això, no? O només cal igualtat als consells d'administració o no hi ha risc de morir? https://t.co/q82zvRwh76

— Ferran Suay (@FerranSuay) 17 de marzo de 2022