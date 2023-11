Los vecinos de la céntrica Calle Colón de Valencia no daban crédito a lo que veían sus ojos como podemos ver en el vídeo que acompaña esta información. Una mujer paseaba a un hombre de una correa como si de un perro se tratara. El joven varón, lejos de sentirse humillado lo cierto es que parecía que disfrutaba con la escena, gesticulando como un can.

El vídeo en cuestión se ha hecho viral en redes sociales como TikTok, donde cuenta con dos millones y medio de reproducciones, y un sinfín de comentarios. "Bo hay emoji que describa mi cara ahora mismo", afirmaba una usuaria. "No quiero ni imaginar si hubiera sido al revés", apuntaba otro. "Si mi futura relación no va a ser así, no la quiero", comentaba otra, esperamos que ironizando.

Ha sido Tania López quien ha compartido el vídeo en cuestión con el siguiente mensaje: #valencia #perrohumano. No ha aclarado por tanto si se trata de algún tipo de broma o una curiosa práctica de dominación fetichista, pero lo que sí que podemos asegurar es que no ha pasado desapercibido ni entre los testigos que lo presenciaron en el momento, ni entre las personas que lo han visto en redes sociales.

También hubo quien se acercó a, según parece, recriminar el acto: una mujer parece que afea la situación a la 'dueña' del chico-perro cuando este simula que hace pis en la farola.