Una concentración celebra el archivo de la "injusta" causa contra Oltra: "Cierra una etapa oscura y abre una de retorno"

Una concentración frente al Palau de la Generalitat, en València, ha celebrado este martes el archivo de la causa contra la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y sus exaltos cargos investigados, una decisión "esperada desde hace mucho tiempo" que revela que "no hay nada" contra la exdirigente autonómica, al tiempo que ha reivindicado que a partir de este momento se inicie "un nuevo tiempo de esperanza, retorno y restitución".

En el acto, celebrado en la plaza de Manises, se han dado cita, sobre las 19.00 horas, militantes y cargos públicos de la coalición, en una convocatoria difundida en redes sociales. Los asistentes han mostrado carteles con imágenes de Oltra y frases como 'La veritat només té un camí' (La verdad solo tiene un camino) o 'Amb la cara ben alta i les dents ben apretades' (Con la cara bien alta y los dientes bien apretados) y han lanzado gritos de "¡Mónica, Mónica!".

A la concentración han asistido diputados de Compromís en Les Corts Valencianes como Maria Josep Amigó, Carles Esteve y Maria José Calabuig, o concejales de la formación en el Ayuntamiento de València como Pere Fuset, Giuseppe Grezzi o Glòria Tello, además de otros cargos autonómicos, provinciales y locales.

También han acudido el exjefe de Gabinete de Mónica Oltra Miquel Real --uno de los investigados-- o la exdirectora general de Atención Primaria y Autonomía Personal de la Generalitat, Mercé Martínez. Ambos han sido recibidos entre aplausos y abrazos por las personas congregadas ante el Palau de la Generalitat.

El diputado de Compromís en Les Corts Carles Esteve, en declaraciones a los medios, ha asegurado que el archivo de la causa contra Oltra y sus ex altos cargos investigados ha sido un momento "esperado desde hace mucho tiempo". "Hoy tenemos la alegría de leer 96 folios del auto que dicen que no hay nada y que lo que dijo Mónica Oltra el 21 de abril de 2021 en Les Corts era la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", ha defendido.

Con el archivo de la causa, ha confiado en que la coalición pueda abrir "un nuevo tiempo de esperanza, de retorno y de restitución". Preguntado por un posible regreso de Oltra a la política y a Compromís, ha puesto en valor su figura como "el motor de las políticas del cambio" que "han transformado el País Valencià durante los últimos ocho años".

"Servirse de una mentira"

De hecho, ha reconocido que "ojalá volvamos a tenerla muy cerca en la primera línea para transformar la vida de los valencianos", a la vez que ha insistido en que "las puertas de Compromís y de cualquier cosa que quiera hacer Mónica estarán siempre abiertas".

Al mismo tiempo, ha cargado contra la derecha y la extrema derecha por "servirse de una mentira" y "utilizar los juzgados" para "ganar unas elecciones que no tenían que ganar" y por "atacar" a Oltra de manera "muy injusta". Y se ha dirigido al actual Consell, integrado por el PP y Vox, al que se ha referido como "un gobierno que ha ganado unas elecciones instalado en una mentira".

"Si esta mentira no se hubiera instaurado en la sociedad, las cosas no estarían así y --el 'president' de la Generalitat, Carlos-- Mazón no estaría en el Palau de la Generalitat", ha considerado. Del mismo modo, ha apostado por que Compromís "mire a la esperanza del futuro" para "volver a las políticas valientes que han cambiado a mejor la vida de mucha gente".