Caso Erial: Cotino admite que las dos empresas luxemburguesas se crearon para pagar al testaferro de Zaplana

Quinta jornada del juicio por el Caso Erial en la Ciudad de la Justicia de València. Tras la declaración del exministro y expresident de la Generalalitat, Eduardo Zaplana, de Joaquín Miguel Barceló "Pachano", amigo de la infancia de Zaplana y supuesto testaferro del exjefe del Consell, y Francisco Grau, presunto cerebro financiero de la trama, hoy es el turno para 'El Gasofa', Juan Francisco García, la secretaria de Zaplana y los Cotino.

El primero en declarar es Francisco Pérez López apodado 'El Gasofa' por el negocio que regenta. "A mi no me han pagado en sobres, ni nada". Admite haber rerservado un barco para "Don Eduardo" [Zaplana], pero sostiene que se lo devolvió. "La reserva de 23.000 euros iba a nombre de mi empresa. Zaplana me lo transfirió en dos ocasiones. Yo no alquilé el barco, sólo hice la reserva. La factura la tendrá el señor Zaplana".

El empresario Vicente Cotino Escrivá admite que su tío Juan Cotino llevó 640.000 € a Luxemburgo en 2001 para crear las dos empresas con las que se pagaron las mordidas. Así, Cotino responsabiliza a su tío Juan Cotino, ya fallecido, del acuerdo para amañar el contrato de las ITV y el cobro de las comisiones. "En 2005 me dijo que había que pagar al acuerdo para pretederminar la contratación pública de las ITV de la Comunitat Valenciana que habia sido pactada a favor de las empresas de su grupo. En 2001 se constituyó Imison International, por el acuerdo alcanzado en 1997 por las participaciones de las ITV. Y acordamos que estuviera yo en la compañía por un tiempo indeterminado".

Cotino admite que las dos empresas luxemburguesas se crearon para pagar al testaferro de Zaplana y su jefe de gabinete. "Una vez hecha la operación, ¿con quien habla?", le pregunta el Fiscal Anticorrupción del caso Erial. "Con Juan Fancisco Garcia [jefe de gabinete de Zaplana]. Él me dijo que había que trasnferir la cantidad a dos sociedaes. Imison se iba a poner a nombre de Miguel Barceló [Pachano, el testaferro de Zaplana] y Fenix a su propio nombre", declara Vicente Cotino.

Después declara Mitsouko Henríquez, la secretaria de Eduardo de Zaplana, a quien conoce desde 1991 y es su secretaria desde entonces. Se conocenporque ella trabajaba en el grupo popular en las Corts. El fiscal ha preguntado a Mitsouko Henríquez por qué participa en todas las gestiones de Costera del Glorio (la empresa familiar de Miguel Barceló Pachano) si la empresa era del presunto testaferro: "Porque hablaba conmigo en plan amistad", declara la fiel escudera de Zaplana y su secretaria personal desde 1991. "Cuando alguien quería algo del señor Zaplana era mi móvil el que daba", explica Mitsouko Henríquez para justificar su participación en todas las gestiones que constan en el sumario para amueblar el piso adquirido por Costera del Glorio en la calle Núñez de Balboa o la parcela adquirida en la urbanización la Finca, con la que lograron un pelotazo de 3 millones.

Mitosuko Henríquez declara que los 50.000 que le intervino la Guardía Civil el día que estalló la operación Erial eran de Eduardo Zaplana. "Desde 1995 yo sacaba dinero de la cuenta del señor Zaplana. Iba con un cheque al portado para sacarlo. O me daban un recibí para que el señor Zaplana lo firmara". Henríquez aporta un documento, que asegura haber buscado en su correo electrónico y que, según manifiesta el fiscal Anticorrupción, no está aportado en la causa. " Yo he hecho gestiones para muchísima gente, para que le hiciera todo tipo de gestiones, como declaró el señor Zaplana", declara Mitsouko Henríquez, la secretaria del exalcalde de Benidorm, ex presidente de la Generalitat y exministro de Trabajo.