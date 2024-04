Juicio del caso Erial: Francisco Grau: "Tenía buena relación con Joaquín Barceló, cuando acabe la declaración de hoy, ya veremos"

Tercera jornada del juicio por el Caso Erial en la Ciudad de la Justicia de València. Tras la declaración del exministro y expresident de la Generalalitat, Eduardo Zaplana, y de Joaquín Miguel Barceló "Pachano", amigo de la infancia de Zaplana y supuesto testaferro del exjefe del Consell, hoy es el turno de Francisco Grau, presunto cerebro financiero de la trama.

Estas son algunas de las intervenciones de Grau en el día de hoy:

"Conozco a Zaplana de ser el yerno de un cliente mío (Miguel Barceló)". Añade que tiene con él una relación profesional desde el 95/96. Sobre Pachano dice que "le conozco desde el 98. Me lo presenta Armando Sala cuando Barceló era responsable de los CDT. Y a Suanzes me lo presentó Barceló".

"A Saturnino Suanzes me lo presentó Barceló en Barcelona. Dije que no lo conocía en instrucción porque yo le conocía como Nino, no como Saturnino.

"Me alegro que me haga esa pregunta", le dice al fiscal. Afirma que Saturnino era hermano de la Bellea del Foc, le explica al tribunal que esa figura es la reina de la belleza de Alicante .

"Conocí a los Cotino como a un todo y a Sedesa de mi estapa en el consejo de administración de la CAM. Soy Economista y he hecho Derecho. De la empresa de Luxemburgo, Imison, tengo conocimiento por Barceló. Dicen que quiere invertir en Alicante".

"Digo que hay que informarse más del origen de esos fondos y se lo pido a Sedesa (los Cotino). Cuando pido más infornación me da el contacto de Vestriz Paesa (ella habla español y eso facilita todo porque yo no). Yo no doy órdenes en Imison".

"Cuando voy a Madrid aprovecho para visitar a varios clientes. No ordené transferir fondos a otra sociedad bajo sospecha. No le comenté a Zaplana lo que estaba haciendo en relación con Imison porque en nuestro despacho se establecen murallas chinas para evitar que se crucen informaciones".

"Zaplana y yo sabemos lo que es la cárcel. Con Barceló pasé dos meses. Me quedé solo y sabemos lo que es eso. Barceló me dijo que haría todo lo que estuviera en su mano para no volver a prisión. Tenemos una espada de Damocles con la petición de cárcel que usted nos ha hecho".

"Ayer, tras la declaración, Barceló me dijo 'Me han obligado a hacerlo'". "Yo tambien valoré confirmarme pero lo descarté". "Tenía buena relación con Joaquín Barceló, cuando acabé la declaración de hoy, ya veremos". Asegura que 500.000 euros que el fiscal sostiene que son para Zaplana se los dio en realidad a Barceló. "Aunque yo no me dedico a eso".