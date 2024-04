Los dueños de pisos para alquilar ‘huyen’ de familias con niños y mascotas

Familias con hijos y mascotas se están quedando fuera del mercado del alquiler en Castellón. La demanda supera con creces la oferta de inmuebles para arrendar --que apenas ha crecido un punto en la última década-- y los API constatan una selección mucha más precisa de los futuros inquilinos. «Los propietarios son reacios a arrendar sus viviendas a familias con niños porque ante un impago se alarga el desahucio (con la nueva ley de Vivienda se ralentizan); y tampoco les agradan las mascotas, por los destrozos que puedan provocar con arañazos en el mobiliario, etc.», explican desde el Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi).

"Ahora hay más miedo al impago"

El presidente de Coapi, Francisco Nomdedeu, destacó que «ahora hay más miedo al impago. Porque la nueva ley sobre el derecho a la Vivienda pone requisitos más duros a la hora de un posible desahucio y el proceso para una reclamación de rentas o el propio lanzamiento, sobre todo en el caso de hogares con niños, se puede prolongar todavía más. Esto dificulta más el acceso al alquiler de las familias más necesitadas».

"Ahora se mira que una tercera parte de la nómina cubra el alquiler y, si el inquilino es funcionario, mejor"

Carteles de venta y alquiler de viviendas. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Qué requisitos predominan actualmente a la hora de conseguir un alquiler? «Se suelen pedir las dos últimas nóminas, el contrato de trabajo y que demuestren los ingresos. Depositar el mes de fianza es obligatorio por ley. Lograr aval bancario es difícil por lo que a veces se recurre al personal de un familiar, para ofrecer más garantías de pago. Además, se exige que la nómina suponga al menos un tercio de la cuota de alquiler. Por ejemplo, si el pago mensual son 500 euros, pues que gane 1.500 al mes. Además, hoy en día sí hay más candidatos con un buen sueldo», señalan desde Coapi. «Con todo, en Castellón, los propietarios que contratan un seguro de impagos se han duplicado, tras aumentar un 50% en el último año. Esta póliza supone al año menos de lo que cuesta una mensualidad de alquiler o un poco más, depende de la compañía. Por ejemplo, si alquilas tu piso por 1.000 euros, la cuantía ronda entre 300 y 600», explicó el agente inmobiliario.

En cifras En Castellón, según el INE, el porcentaje de pisos de alquiler es del 12% del total; 5 menos que España, el 17%.

Las familias que viven en viviendas alquiladas son 29.169.

Consultas por teléfono y presenciales ganan a las web

El 80% de las consultas telefónicas que llegan a los API son de alquileres, y además, tras una época más digital, vuelve la tourné física por los establecimientos, de quienes buscan alquiler, pues saben que a veces entran anuncios que no se han publicado en internet.

Según indicó Nomdedeu, a efectos prácticos, los funcionarios son los favoritos como inquilinos. «Parece que tienen un mejor sueldo asegurado con independencia de los vaivenes económicos. Un autónomo puede ser más irregular con los ingresos», dijo.

Inmobiliaria de Castelló. / Gabriel Utiel

"Entra una oferta y vuela en un día"

«Ahora mismo en Castellón no faltan los buenos perfiles, con un salario respetable, que no se han decidido aún a comprar y prefieren alquilar. También parejas jóvenes, sin hijos, con un empleo asentado, que aportan dos nóminas. La verdad es que a diario hay peticiones de alquiler. Entra una oferta y vuela en un día. Es una avalancha. Mucha gente, dueños, incluso tienen entrevistas. No es lo más habitual, pero se nota que ocurre más, aunque el API suele hacer de filtro y organiza la visita, explica qué impresión le ha dado, pide la documentación, etc», reseña.

Vivivenda a estrenar par alquilar

Grupo Pardo o Fincas la Plana son ejemplos de empresas de Castellón que cuentan en su oferta de nuevos bloques de viviendas a estrenar la opción de alquilar. Supone una alternativa frente a los inmuebles de segunda mano.

