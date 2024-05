Sanidad hace cálculos: cifra en 666 los médicos que hacen falta en la Comunitat

La falta de médicos y en general de personal sanitario a las puertas de la temporada turística preocupa, y mucho, en la Conselleria de Sanidad: se acerca el verano y con ello las vacaciones de la plantilla, que coincidirá con el aluvión de visitantes a las playas de la Comunitat Valenciana, pero no hay suficientes recursos de personal para cerrar el plan de vacaciones. Así lo admitía el conseller Marciano Gómez hace unos días en el foro Infosalud. Estado de la Sanidad en Alicante, organizado por Información -del mismo grupo editorial que Mediterráneo, Vithas, IMED, HLA, Quirónsalud, Inescop, el Colegio de Ópticos-Optometristas y el Instituto de Neurociencias de Alicante.

Los cálculos

Gómez subrayaba el «gravísimo problema» de la falta de personal sanitario. Así, según datos del 15 de mayo pasado, existen 666 plazas de personal facultativo, presupuestadas y sin poderlas cubrir. «Vamos a tener problemas para sustituciones, para cubrir bajas y vamos a tener problemas este verano, y esto hay que decirlo. Llevo en esto 42 años como médico, de los que 10 ya estuve en la gestión, y nunca ha habido una situación similar», insistía.

Petición a la ministra

Por ello apeló al Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, que dirige la ministra Diana Morant, para que proceda a la homologación del personal médico extracomunitario. «Ya que no podemos cubrir con personal de nuestro país, hay que desatascar el embudo de la homologación de extracomunitarios con criterios de calidad, eso sí. El Ministerio de Ciencia tiene la obligación de resolver esto porque, por no desatascarlo ellos, tendremos problemas este verano en comunidades como la nuestra. No solo tenemos que cubrir las vacaciones lícitas y legítimas de todo el personal sanitario, sino aumentar plantilla porque somos receptores de turismo».

La situación este 2024 es más delicada porque los MIR que terminan este año no pueden trabajar como adjuntos durante el verano: los 800 que se forman en la Comunitat Valenciana no terminarán en mayo, sino en septiembre, pues empezaron más tarde al ser la promoción de la pandemia. «Esa plantilla que tenía para sustituir a la gente de vacaciones este año no la vamos a tener, pero mi obligación es dar asistencia sanitaria pública a todos los españoles que vengan. Cuando uno está enfermo no se le puede ir con excusas, tenemos que ser imaginativos y valientes. Tomaremos las medidas que tengamos que tomar para dar asistencia», señaló.

Movilización de personal

Aunque no quiso desvelar aún cuáles serán, mencionó que se podría recurrir a una solución en el marco de las nuevas agrupaciones sanitarias interdepartamentales con la movilización de personal de unos hospitales a otros. Esto sería una solución coyuntural para un problema que considera multifactorial. Además de la homologación de la bolsa de extracomunitarios, conminó al Ministerio a una reestructuración de recursos humanos con una planificación real a diez años de las especialidades que hacen falta.

Y avanzó que la Generalitat prorrogará la concesión del Hospital del Vinalopó, que gestiona Ribera Salud, si mantiene los indicadores actuales, que están «por encima de la media».

