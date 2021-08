Las asociaciones locales tienen un gran peso dentro de la programación de las próximas Fiestas del Cristo de l’Alcora que se desarrollarán del 21 al 29 de agosto.

A lo largo de los días festivos, se podrá disfrutar del buen hacer de la Agrupació Musical l’Alcalatén, el Grup de Danses Font d’Aixart, la Rondalla l’Alcalatén, Tiranta Teatre, On! Dance, la Escuela de Música Vicent Serrano Gil, L’Alcora Secret Society, la Colla Gegantera, la Colla de Dolçainers i Tabaleters. Un ejemplo claro es el gran concierto que han preparado la Agrupació Musical l’Alcalatén con la colaboración en esta edición de On! dance al que se espera tanta gente que la organización realizará dos pases el mismo día. Será en el recinto de la Pista Jardín el martes 24 de agosto a las 19.30 y 22.20.

On! dance repetirá el primer día de fiestas el sábado 21 con «El Gran Show» también en la Pista Jardín a las 23 horas. Asimismo la banda de música animará otros actos como la novillada del Club Taurino del viernes 27 de agosto.

Otra cita importante será el lunes 23 en la plaza del Ayuntamiento con «Ballant per l’Alcalatén» actuación de danzas y música tradicional a cargo del Grup de Danses Font d’Aixart de l’Alcora y la Rondalla l’Alcalatén, con la colaboración de Pedro Bellés, José Luis Esteban a la dolzaina i tabal y el Grup de Danses la Fontanella de Costur. Las fiestas alcorinas se complementarán con actuaciones musicales como el Tributo a Queen, In Vivo, UFA Urban Festival Alcora, el espectáculo de la Grupestra Centauro «un passeig per la terreta» , Tiranta Teatre con su espectáculo «Humans.Teatre d’anar per casa», la Escuela de Música que ofrecerá Los Serrano, el Taller de la Big Band L’Alcora Secret Society, y la Ronda al Cristo del Calvario. Unas se realizarán en la Pista Jardín y otras en la plaza del Ayuntamiento.

Actuación estelar

El grupo madrileño Dvicio, con nominaciones a los premios Grammy será la actuación estelar de las fiestas de l’Alcora como es la del Cristo. El sábado 28 de agosto, en el recinto festivo de la Pista Jardín de l’Alcora será la actuación a las 23.00 del quinteto de artistas en un acto adaptado a la situación sanitaria, siendo el aforo limitado. Las entradas están ya disponibles.