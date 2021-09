La banda de indie-pop electrónico Miss Caffeina está de gira con un show renovado y que, aseguran, nada tiene que enviar a los que ofrecían antes de que la pandemia lo paralizara todo. De hecho, el repertorio del proyecto liderado por el vocalista Alberto Jiménez ha incluido en este tiempo dos nuevos temas a su repertorio, lanzados durante la primera mitad del año: Punto muerto, con Ana Torroja, y la reflexiva Me voy. Además, adelantan que ya están mezclando el que será su próximo disco, que verá la luz el año que viene.

¿Cómo está afrontando Miss Caffeina esta gira en plena ‘nueva normalidad’?

Pues para nosotros está siendo como volver a algo muy parecido a lo que teníamos antes del covid, antes de la pandemia. Las medidas son las que son, pero nos apetecía enseñar al público un show bien armado y emocionante, sin nada que envidiar a los de la ‘vieja normalidad’.

¿Pero notáis que la situación sanitaria impide sentiros cercanos a vuestro público?

Un poco... Nos da mucha rabia que sobre el escenario estemos haciendo el concierto como lo hacíamos antes, pero que el público tenga que estar sentado, con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. A la gente le apetece levantarse, saltar y bailar, pero de momento esta es la única forma de poder vivir la música en directo, y la normativa santaria prevalece por encima de todo. Al menos podemos ver sus ojos de felicidad sobre las mascarillas...

Uno de los temas que habéis incluido en vuestro nuevo repertorio es Punto muerto, una canción especial. ¿Qué supone para vosotros?

Este tema cuenta con la colaboración de Ana Torroja y quedará para nosotros como una de las cosas más bonitas que hemos hecho como banda. En nuestra carrera será uno de los encuentros más increíbles.

Un privilegio trabajar con ella, ¿no?

Poder colaborar con Ana es igual de surrealista que emocionante. Lo más bonito es que fue por casualidad y que mantenemos el contacto. Ha sido una colaboración de las de verdad. Es una cosa que contaremos a nuestros nietos.

¿Cuál es la esencia de las melodías de este single?

Es una canción de baile que utiliza la electrónica para dar forma a una melodía y una letra que intenta ser positiva en mitad de algo tan oscuro como es una ruptura (ya sea sentimental o amistosa, pero que implique romper con una etapa de tu vida). Creemos que consigue el clima perfecto para contar lo que quiere contar.

Y sobre Me voy, vuestro último sencillo, ¿tiene algún mensaje concreto?

Es una reflexión propia hecha canción. Un recordatorio para nosotros mismos. El que la gente la escuche y la haga suya es un accidente genial. Pero no pretende dar consejos, aleccionar o mandar un mensaje concreto.

La letra dice: "Hay mucho detrás de una cuenta repleta de ceros, que esta competencia enmendada me importa bien poco". ¿A qué os referís?

Literalmente a eso. Que al final las cosas van perdiendo su motivación inicial cuando se convierten en un ente que te sobrepasa como persona. Aunque eso te dé privilegios, no hay que olvidar nunca por qué empezaste a hacerlo, y si realmente te hace o no feliz. Más concretamente la música, la industria y el negocio que supone.

¿Qué es triunfar en la música en la actualidad?

Poder hacer música relevante y poder vivir de ello. Poder expresarte a través de la música y ser libre para hacerlo; eso es triunfar.

¿Habéis sentido frustración en vuestra trayectoria buscando la aprobación del público?

Supongo que al principio nos ha pasado a todos los artistas. Cuando hay que sacar la cabeza y hay que estar todo el rato demostrando lo que sabes hacer e intentar destacar te frustras porque no va todo lo rápido que tu quisieras. Al final te das cuenta de que hacer las cosas despacio es siempre la mejor manera de hacerlas.

¿Cuál creéis que es la fórmula para transmitir a vuestros seguidores y disfrutar a la vez de cada uno de los temas?

No tenemos ninguna fórmula. Ni siquiera hemos pensado en si existe o no. Tenemos la suerte de conectar con mucha gente haciendo lo que nos gusta de la manera que nos gusta, así que somos afortunados. Trabajamos mucho para hacer cosas siempre interesantes, pero si no tuviésemos eso de base, de nada serviría.

¿Algún proyecto futuro?

Ya hemos terminado nuestro próximo disco, ahora mismo lo estamos mezclando. Saldrá a principios del año que viene, pero iremos mostrando los temas actuales a medida que llegue la fecha.