Castelló contará los próximos días 15 y 16 de octubre con la presencia de una de las autoras del momento. Se trata de Minna Salami, escritora nigeriana, finlandesa y sueca que se ha convertido sin lugar a dudas en una de las grandes voces del feminismo actual.

Salami es una de las invitadas de excepción de la Plaça del Llibre que se celebra en la capital de la Plana. Será allí, en la plaza Santa Clara, donde este sábado participe en una conversación junto a Laia Gordi, a partir de las 19.00 horas. No obstante, el día anterior, viernes, la autora del exitoso volumen El otro lado de la montaña (Temas de Hoy), traducido al catalán por Sembra Llibres bajo el título L’altra banda de la muntanya. Com veuries el món si no te l’expliqués un home blanc europeu, ofrecerá una conferencia en la Universitat Jaume I de Castelló acompañada por su traductor al catalán, Octavi Gil.

En su ensayo feminista, reconocido internacionalmente y traducido a varias lenguas, Salami aborda su visión del mundo desplazando el punto de vista hegemónico «masculino, blanco y europeo» hacia una manera nueva de mirar, centrada en las mujeres y desde la África. Así, la escritora y periodista habla con naturalidad de temas como la descolonización, el feminismo, el empoderamiento, la feminidad, la sororidad, la negritud o la belleza con una prosa sencilla pero poética.