'La felicidad nace de ti', el más reciente libro de memorias de Tina Turner, concebido como una "guía espiritual" de superación a través de la práctica de las enseñanzas budistas, llegará a España el próximo 2 de febrero a través de la editorial Luciérnaga.

"La ayuda más valiosa procede de nuestro interior y la paz llega cuando las personas se esfuerzan en convertirse en sus mejores versiones. Empecé ese trabajo en la treintena, cuando descubrí el poder transformador de la espiritualidad", escribe la cantante en la introducción.

Esta obra, que fue editada en EEUU el pasado mes de diciembre, constituye el segundo volumen autobiográfico que publica la inolvidable intérprete de '(Simply) The Best' tras el éxito del previo 'My Love Story', que fue un superventas internacional.

Según la nota de prensa, esta vez cuenta "su proceso de desarrollo personal y transformación", a la par que desgrana recuerdos y desvela detalles" de una vida llena de obstáculos en la que ha tenido que sobreponerse a una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la enfermedad o la muerte prematura de familiares muy cercanos".

"Su fuerza interior y el budismo han sido su camino hacia la felicidad", señala como un mantra la editorial de este libro que trata de explicar "cómo todos podemos transformar nuestras vidas y superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino".

Nacida Anna Mae Bullock en Bronwsville (EEUU) en 1939, en sus más de 60 años de carrera musical ha logrado vender más de 200 millones de discos, según cifras de su editorial, merced a éxitos en solitario y de su etapa junto a Ike Turner como 'Proud Mary', 'River Deep, Mountaing High' o 'What's Love Got To Do With It'.