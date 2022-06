Si en 2013 Nigel Walker, productor entre otros de Paul McCartney, Elton John, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh, se interesó por la alcorina Nadia Sheikh, e incluso estuvo en l'Alcora para escucharla en su estudio cuando tenía 17 años, fue por algo. Lo demuestra la participación de la artista en el festival de música más grande e importante del mundo, el de Glastonbury (Inglaterra), que se desarrollará del 22 al 26 de junio

"Tocar en Glastonbury supone un sueño y una meta cumplidos. Siempre he querido actuar en el festival y me siento muy afortunada de tener una oportunidad como esta. Ya no solo por tocar, sino por poder vivir la experiencia al completo, sobre todo después de 2 años de parón y sin festivales de esta magnitud. Va a ser muy bonito poder formar parte de la primera edición post-pandemia", indica la cantante, aún emocionada.

A Sheikh le llegó la oportunidad tras uno de sus directos en Londres, donde desarrolla su carrera profesional. La vieron tocar con su grupo y le pidieron que les enviará su música. Ahora, sorprendentemente, formará parte del mismo festival en el que estarán figuras históricas de la talla de Paul McCartney o Diana Ross, así como grandes voces de la música actual como Billie Eilish y Kendrick Lamar, en un evento que reúne a más de 200.000 personas.

Discografía

La artista revela que ha grabado un EP nuevo (cuarto disco) con Joe Cross (Courteeners) que está en proceso de mezcla, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento; y que este verano tocará en los festivales Kendal Calling y Y Not y en noviembre estará en el ProWeekend. Además está preparando más conciertos por Reino Unido para finales de año y alguna cosa más por España que todavía está por concretar.

A finales del 2021 Nadia Sheikh publicó Undefined, producido por Brett Shaw, grabado en 123 Studios en Londres, que estuvo disponible tras realizar una exitosa gira en el Reino Unido en ciudades como Londres, Cardiff, Liverpool, Manchester, Leeds y Bishop’s Stortford.

Fue en el 2013 cuando la cantante lanzó su primer EP 50 feet, producido por Nigel Walker, que ha estado en l'Alcora varias veces. La primera vez cuando Nadia tenía 17 años y la última en 2019, cuando grabó su EP Everybody Hears but No One's Listening en los estudios Rockaway de Castellón.