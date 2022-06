Primavera Sound 2022: The Smile, como unos Radiohead con otro nombre

Por regla general, un músico emprende un proyecto paralelo para probar cosas diferentes, salir de la famosa zona de confort, etcétera. No es el caso de Thom Yorke y Jonny Greenwood, compañeros en Radiohead que, unidos al reputado batería jazz Tom Skinner (miembro original de Sons Of Kemet), se hacen llamar The Smile, pero podrían seguir siendo Radiohead. Es un nuevo proyecto inquieto, pero de una inquietud que resulta bastante familiar: voces de vuelo libre, guitarras pellizcadas con embrujo, ritmos altamente sincopados y sintetizadores distópicos como el que dominó la inaugural e inmensa 'The same', especie de intro alternativa para 'Kid A'.

Tras ese arranque ominoso, The Smile (nombre de grupo engañoso donde los haya) siguieron explorando la oscuridad de la vida moderna, las fuerzas semisecretas que la controlan, con cortes de espíritu de rock alemán experimental de los setenta como 'Thin thing' y el excelente 'The opposite', con riff de guitarra cubista para la leyenda. 'We don't know what tomorrow brings' trajo inmediatez casi pop, y 'You will never work in television again', su nada velado asalto a depredadores como Silvio Berlusconi, un empuje rock casi garajero que no oíamos en Radiohead desde los tiempos de 'The bends'. No todo tuvo el mismo impacto y algunas canciones se alargaron en direcciones demasiado indefinidas o resultaron intercambiables, pero cuando acertaron, The Smile sonaron a peligro para los miembros de Radiohead que no están involucrados en esto.