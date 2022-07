El FIB arrancó ayer su edición más esperada, tras dos años sin festival por la pandemia, colgando el sold out, con todos los abonos agotados, y la previsión de inyectar más de 42 millones de euros, tanto en la localidad de Benicàssim como en la provincia de Castellón. La organización calcula que recibirá, sumando los cuatro días del macroevento, 180.000 espectadores en el recinto.

Los fibers se mueven durante el día por las zonas urbanas, consumiendo en bares, restaurantes, comercios y supermercados. Algunos además escogen como alojamientos apartamentos, hostales u hoteles, para pasar su estancia más cómoda, alejándose de zonas más masificadas como los cámpings oficiales del certamen, uno ubicado en la entrada norte del casco urbano y el otro más próximo al recinto de conciertos. Además, desde la organización avanzan que esta edición genera más de 2.300 empleos directos e indirectos.

Con la nueva promotora al frente, The Music Republic, y el cartel de este año, toma protagonismo el público español, con un 74% del total de asistentes, recuperando el nacional frente al 26% extranjero, que sigue siendo principalmente inglés, el perfil del fiber que predominaba en el legendario festival.

Los espectadores disfrutaron ayer del primer día de conciertos, que empezó con la música de Declan McKenna y destacó por las actuaciones del grupo de indie rock español Lori Meyers y la banda madrileña de indie pop Izal, incondicionales en los grandes festivales que se organizan en el país.

El cartel lo completaron Tom Grennan y Lost Frequencies, que ofrecieron su show en el cierre de la noche, en el escenario principal. Mientras, en el South Beach Club la fiesta estuvo asegurada con Angel Pop!, Jes Set, Toxicosmos e Isaac Corrales. The Music Republic, que también organiza otros festivales como el Arenal Sound de Burriana, ha apostado por un cartel que alberga a artistas internacionales como Kasabian, Justice, Two Door Cinema Club, o Becky Hill, pero apuesta fuerte por el indie nacional, con Love of Lesbian, Izal, Viva Suecia, Lori Meyers, Miss Cafeína, Zahara, Ed Maverick, Arde Bogotá, así como muchos grupos emergentes tanto internacionales como nacionales, que se repartirán en los cuatro escenarios del recinto benicense.

TRANSPORTE

Miles de fibers han optado por quedarse en las zonas de descanso habilitadas, en las que hay instaladas casi 3.000 tiendas de Glamping para una mayor comodidad de los asistentes. Y más de 10.000 personas harán uso del servicio de buses ofrecido para ayudar a los espectadores a moverse por Benicàssim y entre las ciudades de Castelló y Orpesa, que también acogen durante estas fechas a los jóvenes que quieren disfrutar del festival sin la responsabilidad de tener que conducir sus propios vehículos.

Los fibers también se están dejando ver por el pueblo y las playas, ya que aprovechan para pasar unas vacaciones musicales en el Mediterráneo llenas de diversión. Benicàssim es ya todo un icono para ellos, pues la localidad lleva acogiendo fibers desde 1995.

Con todos los abonos agotados, quienes deseen disfrutar de las actuaciones del FIB todavía tienen la opción de adquirir las entradas de día, con un precio desde 39,99 euros, más los gastos derivados de la gestión.

VIERNES

La música seguirá sonando hoy en el recinto de festivales de Benicàssim con un cartel que arrancará con el directo de Guitarricadelafuente (19.30), el artista de Benicàssim que está cosechando gran éxito como uno de los músicos españoles independientes más escuchados en Spotify. También actuarán Dorian (21.40), The Kooks (00.00), Two Door Cinema Club (02.20) y el famoso dj y productor estadounidense-japonés Steve Aoki (4.30).