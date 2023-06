L’estiu a Castelló és molt menys calorós, molt més vibrant gràcies a les poques propostes culturals que mantenen el pols i fan front a les grans macrocites que tenen lloc a escassos quilòmetres de distància de la capital, com a Benicàssim i Borriana.

Gràcies a les Nits al Claustre, la ciutadania que decideix estiuejar a la ciutat pot gaudir de diverses propostes musicals de qualitat, sempre sorprenents. Aquest dimarts, 13 de juny, s'han donat a conèixer els set concerts que aquest 2023 conformen el cartell —dissenyat un cop més per l'estudi Juárez Casanova— d’aquesta iniciativa que organitza l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i que té com a escenari idíl·lic el claustre del Museu de Belles Arts de Castelló.

No ha estat una presentació a l’ús, ja que ha servit com a comiat –encara sense una data concreta– del qual fins ara ha exercit com a delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, acompanyat en aquesta ocasió pel director general de l’entitat, Abel Guarinos, i pel gestor del Museu de Belles Arts, Germán Ribes. Guarinos ha parlat en primer lloc sobre la importància de les Nits al Claustre, del seu caràcter, rememorant al recentment mort filòsof italià Nuccio Ordine, qui veia en la cultura un veritable aliment de l’ànima. Després d’ell, Alfonso Ribes ha compartit amb Germán Ribes l’autoria d’una programació que començarà el 6 de juliol, a les 22.30 hores –totes les actuacions seran en la mateixa franja horària– amb l’actuació de Raúl Rodríguez presentant el seu més recent treball, La razón eléctrica. Fill de la gran Martirio, Rodríguez és músic i antropòleg cultural, a més de compositor, productor, guitarrista i creador de Tres Flamenco.

Programa eclèctic i de qualitat

El 13 de juliol serà el torn per a Judit Nedderman, una de les veus més destacades en l’actualitat i la proposta artística de la qual beu d’arrels folklòriques i música moderna. El 20, aterrarà en el Museu l’Orkesta Mendoza, el nou projecte de Sergio Mendoza, conegut pel grup Calexico, fusionant la cúmbia amb el rock i el mambo.

Ataxía seran els encarregats de protagonitzar el concert del 27 de juliol on la música tradicional i actual del Mediterrani oriental s’uneixen. I ja a l’agost, el públic castellonenc podrà gaudir de La Maria amb el seu treball L’Assumpció (el dia 3), Stefano Palatchi (el 10 d’agost ) i finalment el binomi format per Antonio Selfa i Gloria Aleza (el dia 17).

Totes les actuacions són amb entrada lliure i gratuïta.