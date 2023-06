Carlos Latre es uno de los rostros más queridos y conocidos en el mundo del espectáculo de toda España. El humorista del Grau de Castelló se ha convertido por ello en el embajador de excepción del SOM Festival que se desarrollará del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de la capital.

La primera pregunta es clara: ¿Qué significa que un festival como el SOM te haya elegido su embajador?

Es un gran orgullo para mí ser embajador de un festival que no es que se celebre en mi tierra, sino que se celebra en mi casa, en el Grau, y es algo maravilloso poder ser embajador de algo que es tan emocional para mí, donde está mi familia, donde está mi gente.Por otro lado, ser representante de un festival que engloba tres de mis pasiones, y creo que tres de las pasiones que hacen felices a los demás: la primera es la música, indudablemente la segunda es el humor y la tercera es la gastronomía. Creo que es un festival absolutamente necesario y que pone en el mapa a Castelló. Nos da visibilidad y hace que venga gente de todas partes. Orgulloso.

Hay quien dice que no eres profeta en tu tierra, pero con iniciativas como las del SOM esa afirmación no sería correcta. No hay mejor forma de ser profeta que con actos como estos. ¿No crees?

Bueno, yo no creo que no sea profeta en mi tierra. Creo que lo soy. He sido gaiater de honor este año, embajador del SOM Festival... La única cosita es que no he podido actuar en mi ciudad, en el Auditori, pero eso se arreglará seguramente rápido y dentro de muy poquito estaré actuando delante de mi gente. Me siento queridísimo y respetadísimo en mi tierra.

Siendo el SOM Festival una importante cita con algunos de los iconos de la música de ayer y hoy, ¿qué relación tiene Carlos Latre con la música? ¿Qué escuchas, qué te gusta o te apasiona?

Pues yo tengo una relación estrechísima. Soy una persona que está todo el día escuchando música.Además, tengo la suerte de ser amigo de muchos de los artistas que no solo están en este festival, sino en muchos otros. Me encanta el pop español, me encanta Calamaro, Sabina, soy muy fan de Manolo García... Me gustan todos los grupos de los 80, desde Seguridad Social, la Guardia, La frontera, OBK... Y me encantan David Bisbal, Bustamante, soy fan de Pastora Soler o de India Martínez, Vanessa Martín... Reivindicó mucho lo nuestro.

En la presente edición del SOM contaremos con la presencia de toda una leyenda como Raphael. No pocas veces has imitado al célebre cantante. ¿Qué te inspira Raphael?

Raphael me inspira trabajo, esfuerzo, dedicación, pasión... Me inspira tantas cosas... Tengo la gran suerte de conocerle desde hace muchos años y creo que es un ejemplo para todos los que nos dedicamos a subirnos a un escenario.

Soy un loco del estudio del humor, de los diferentes tipos de humor y, sobre todo, de lo terapéutico del humor

Si mis informaciones no son erróneas, creo que estás preparando un nuevo espectáculo de humor. ¿Podrías contarnos algo?

Estoy preparando un nuevo espectáculo, sí. Estamos dando ya fin a mi gira ‘One man show’, que ha sido realmente espectacular, con más de 250.000 espectadores, y ha sido algo sensacional. Pero mi cabeza no para y ya estoy pensando cuál va a ser el próximo espectáculo, aunque de momento no puedo desvelar nada.

Sin la risa, sin el humor, está claro que la sociedad perdería esa alegría que nos hace vivir la vida con más intensidad. ¿Has explorado todas las posibilidades del humor? ¿Cuáles son los retos por afrontar todavía?

Pues estoy, estoy en ello. O sea, soy un loco del estudio del humor, de los diferentes tipos de humor y, sobre todo, de lo terapéutico del humor. Tengo la gran suerte de estar en un estudio científico en el que me están estudiando el cerebro para desarrollar técnicas a través de la imitación y a través de la observación técnicas para poder ayudar a la gente que es sorda o gente con autismo o que ha sufrido una afasia. Vamos a ver, entre otras cosas, la importancia que tiene el sentido del humor y el humor para una mejor calidad de vida.

O sea que es para mí importantisimo reír. Siempre, al final de mi show, repito una frase que es «pase lo que pase, no dejemos de reír».

Y los retos que me quedan por afrontar… Yo no paro nunca, soy un eterno aprendiz y un eterno becario. Espero tener suficiente vida para aprender todo lo que quiero aprender. Estamos, después de 25 años de carrera que cumplo este año, al principio del camino todavía.