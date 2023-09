El cantante Mikel Erentxun llega al festival Míticos Castellón el 30 de septiembre al Recinto de Ferias y Mercados para sorprender a los castellonenses con un concierto en el que hará un repaso de todos los éxitos de su carrera musical.

Lo primero que tengo que preguntar es ¿cómo llega la música a tu vida?

La música siempre ha estado presente en mi vida. Si que es verdad que llevo 40 años como músico profesional, pero ya a los 12 años tocaba la guitarra y versionaba canciones. A decir verdad, nunca pensé que iba a vivir de esto, ya que cuando empecé con Duncan Dhu era un hobby, pero al final la música se convirtió en mi oficio.

Tras el éxito de Duncan Dhu, ¿cómo fue el proceso de empezar tu carrera en solitario?

Siempre digo que Duncan Dhu fue un grupo muy especial. Todo esto vino cuando Diego (Vasallo) grabó un disco en solitario. Ese fue el detonante, y en un momento de paréntesis dije, voy a probar yo también. Y ocurrió lo que no pensábamos, que la carrera en solitario nos llenó más, hasta que en el año 2000 decidimos separarnos. Luego, en 2014 nos juntamos otra vez e hicimos una gira durante dos años, por eso digo siempre que Duncan Dhu está apartado, pero es un ente vivo.

En este sentido, y tras una gran carrera en solitario, ¿la gente te sigue pidiendo que cantes los temas del grupo?

Si, aunque he dado más conciertos y he grabado más discos como Mikel Erentxun me siguen pidiendo canciones del grupo.

Mucha gente ha crecido con tus canciones al mismo tiempo que tu te has desarrollado como artista, ¿te consideras un icono para esa generación?

Soy consciente de que llevo muchos años en la industria. Aunque no me siento un icono para nada ni para nadie. Yo solo hago mi trabajo y es lo que me hace feliz.

¿Es difícil mantener el éxito durante tanto tiempo?

Sí que es difícil. Hay muy poca gente que consigue tener éxito y menos aún la que consigue mantenerse, y más todavía en el mundo del rock. A raíz de mi último disco, he tenido un reconocimiento por parte de la industria y de mis compañeros y eso es lo que más me gusta, que al final de todo con lo que te quedas es tu carrera.

Cuando se han compuesto tantas canciones, ¿cómo se encuentra algo nuevo que decir?

Cada vez es más difícil, la música siempre acaba recordándote a melodías que ya has creado, aunque a mí me gusta hacer guiños a mis letras del pasado. Con el tiempo, vas perdiendo frescura pero ganar en madurez y profesionalidad y es por eso que me gusta rodearme de gente nueva como en mi nuevo trabajo Septiembre.

¿Qué se siente al tocar en un festival como Míticos junto a otras bandas icónicas que vuelven a poner el foco en bandas de los 80?

Míticos es un festival que apuesta por producto nacional y por artistas que llevan muchos años en la industria, aunque yo no me considero de los 80 porque todavía sigo grabando discos. Para Míticos Festival solo tengo palabras de agradecimiento para la organización por haber aplazado el concierto que tendría que haber dado en la edición del año pasado. Además es un honor tocas con bandas como M Clan o Revólver.

Hay muchas ganas de tu concierto aquí en Castellón. ¿Cómo esperas que sea el recibimiento en la ciudad?

Espero que sea muy bueno. No he tocado mucho en Castellón. Íbamos a ir el año pasado pero nos pilló una gira americana muy grande. Considero que este año es el momento perfecto para ir a un festival como Míticos, ya que con mi gira Amigos de Guardia, con la que llevo dos años, haré un repaso por mi carrera, es más, en Castellón cerraré la gira Amigos de Guardia, lo que será especial, un momento muy emotivo para mí.