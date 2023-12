El duo Jordi Galceran i Sergi Belbel torna a carregar la seua artilleria després de 20 anys de l’èxit El mètode Gronholm, huit d’El Crèdit i cinc de Paraules encadenades.

Si el 2003, Galceran i Belbel retrataven la competivitat laboral amb una de les obres més vistes de la història del teatre català: El mètode Gronhom, el 2013 van seguir la seua estela d’èxit amb El Crèdit, una radiografia, en clau d’humor, de la banca i la crisi econòmica que va fer prop de 450 funcions, 2 temporades a la cartellera barcelonina i van poder veure 150.000 espectadors. Un text que ja s’ha traduït a 8 idiomes i s’ha pogut veure a 10 països.

El 2017, el tàndem autor-director es va enfrontar a un dels primers textos de Galceran: Paraules encadenades estrenada, per primera vegada, el 1998. Ja llavors, el text va generar una gran expectació i va tenir molt bona acollida fet justificà l’aposta per tornar-lo a portar sobre els escenaris (un fet molt poc habitual amb les obres dels dramaturgs catalans contemporanis), aquesta vegada interpretat per Mima Riera i David Bagés.

Ara, Galceran i Belbel tornen a formar equip per portar FitzRoy sobre els escenaris, una obra que precisament es representarà el 9 de desembre, a les 19.00 hores, al Teatre Principal de Castelló, dins de la temporada de tardor que programa l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Sinopsi

FitzRoy: quatre dones al límit oferix la història de quatre escaladores que estan a mitja ascensió del Fitzroy, una muntanya situada al camp de gel de la Patagònia sud, entre Argentina i Xile, una de les vies d’escalada més complicades del món i mai assolida per una cordada femenina. El mal temps les ha fet aturar i, mentre esperen que les condicions millorin, arrecerades en un sortint de la roca, sorgeixen problemes inesperats que les fan dubtar de si tirar endavant l’ascensió o rendir-se. Continuar significaria assumir riscos que no havien previst i que poden posar en perill les seues vides, rendir-se seria renunciar a la possibilitat d’assolir una fita que potser no podran repetir mai.

«Sempre he admirat les persones que es plantegen reptes innecessaris. El seu estímul és la pura satisfacció d’aconseguir-los. El Llibre Guinness dels Rècords, n’és un catàleg. Això, entre altres coses, ens diferència de la resta d’espècies. Les bèsties no fan coses absurdes, tot el que les mou té a veure amb la supervivència o amb la reproducció. Un cocodril no es planteja fer coses que cap altre cocodril mai hagi fet. Les bèsties no arrisquen la vida de forma innecessària. En canvi, alguns humans se la juguen, la vida i, en principi, sembla que no caldria. Aquesta mena de persones, en molts àmbits, ens fan avançar, descobreixen camins que d’altra manera mai no hauríem imaginat. FitzRoy parla d’aquesta mena de persones», explica el mateix Jordi Galceran sobre aquesta peça que parla de «quatre persones intrèpides, cada una amb una personalitat i trajectòria diferents, però amigues de l’ànima» que interpreten sobre l’escenari les actrius Sílvia Bel, Sara Espígul, Míriam Iscla i Mima Riera. Entrades de 3 a 20 euros.