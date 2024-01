La figura de Jim Jarmusch es una de las más representativas en lo que se ha denominado «escena independiente» dentro de la historia más reciente del cine. No obstante, esa etiqueta no concuerda, o no en su totalidad, con la manera de hacer y entender del cineasta norteamericano. Y es que Jarmusch va mucho más allá, hasta el punto de ser considerado como el director más indie de todos.

Por todo ello, y mucho más, la Filmoteca Valenciana y el Teatre del Raval de Castelló organizan este primer trimestre del año un ciclo dedicado a su figura en el que se podrán ver en pantalla grande, en versión original y con una calidad de restauración digital, hasta siete de sus proyectos cinematográficos más relevantes. Representante del nuevo cine minimalista y experimental que surgió en la década de los 80, Jarmusch es, también, el menos norteamericano de los cineastas norteamericanos contemporáneos, siendo su cine una mezcla de tendencias y referencias que ahondan en las corrientes vanguardistas del cine europeo de mitad del sigloXX y del cine nipón, si bien nunca ha perdido de vista la idiosincrasia de su propio país. Estilo propio A lo largo de su trayectoria cinematográfica, a través de cada uno de sus filmes, se pueden identificar ciertas características peculiares que logran generar una «marca» o «seña de identidad» que el espectador puede reconocer. De hecho, en la mayoría de sus películas sus protagonistas son «personajes sin rumbo que deambulan un poco perdidos, sean turistas japoneses, contables reconvertidos en bandidos, inmigrantes, exconvictos o taxistas», destacan desde la Filmoteca. Otro dato a tener en cuenta en su proceder es la obstinación que siempre ha demostrado por no perder nunca el control creativo de su obra, lo cual hace que cada proyecto sea especial. Lo que se verá En el Teatre del Raval se podrán ver sus seis primeros largometrajes, desde Vacaciones permanentes (1980) hasta Dead Man (1995). Si bien los cinco títulos iniciales construyen «un universo particular de perdedores y personas marginales solitarias y lacónicas, encuentros azarosos, zonas urbanas abandonadas o en decadencia, carreteras y caminos», en Dead Man, con Johnny Depp como protagonista, Jarmusch decidió virar el rumbo para viajar a finales del siglo XIX y así hacer una inmersión ciertamente experimental en la mitología del western. Como además de cineasta Jim Jarmusch es, también, músico y poeta, no es de extrañar que la música juegue un papel fundamental dentro de su filmografía. Esa pasión, de alguien que se ha definido a sí mismo como «un espíritu punk», se vio materializada con el filme documental Gimme Danger que rodó en 2016 sobre la mítica banda de rock del siempre irreverente Iggy Pop, The Stooges, película que cerrará el ciclo el miércoles, 20 de marzo. El cine de Jarmusch puede definirse de muchas maneras, desde una demostración clara de lo que son las clásicas road movies al verdadero cine de culto. Ciertamente, desde sus inicios logró alcanzar un estilo muy particular que muchos han intentado imitar. Estas son las fechas y películas que se proyectarán en el Raval. Todos los pases serán a las 19.00 horas, con una entrada de 3 euros. 10 de enero : Vacaciones permanentes

