Vasti Jackson, La Perra Blanco y Los Torontos encabezan el Benicàssim Blues 2024

Benicàssim se convertirá nuevamente en la capital del blues del 31 de mayo al 2 de junio con una programación repleta de conciertos y actividades para todos los públicos. En su edición más internacional, la cita contará con cabezas de cartel de la talla de Vasti Jackson, guitarrista de renombre mundial, nominado múltiples veces a los premios Grammy; La Perra Blanco, estrella emergente que ha hecho volver a creer a los adeptos del género en el futuro de la música americana de los años 50; y Los Torontos, joven banda de rock and roll influenciado en la música de principios de los 50’s y primeros 60’s.

«El excelente clima, las playas, las montañas como telón de fondo, la variedad de bares de tapas y blues en cada esquina, hace que la experiencia del Benicàssim Blues Festival sea única e inolvidable. Benicàssim ha conseguido consolidarse bajo la marca Benicàssim Ciudad de Festivales, tanto con macro festivales como con festivales de pequeño formato que aumenta y mejora la oferta turística y gastronómica que ofrece Benicàssim en el mes de junio. En esta línea, los hoteles de Benicassim, bares y restaurantes ofrecen precios especiales o descuentos especiales para los asistentes al festival», ha destacado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.

La Perra Blanco actuará en Benicàssim para trasladar su eléctrico 'rockabilly'. / MEDITERRÁNEO

El certamen, que contará con el escenario Slide de la plaza de los Dolores y el mítico escenario B Sound B de la playa Torre San Vicente, contará también con varios Vermut & Blues en diferentes bares de la población, actividades infantiles, masterclass, puesto de vinilos, etc.

«Este festival se trata de un evento novedoso por su formato al estar inspirado en grandes encuentros internacionales y nace de la voluntad de acercar el blues y todos sus matices a un público de todas las edades con un programa totalmente gratuito. Una apuesta innovadora del Ayuntamiento de Benicàssim que viene a complementar la oferta de festivales pero con la particularidad de desarrollarse íntegramente en el casco urbano y la playa de Torre Sant Vicent», ha añadido la concejala de Turismo, Elena Llobell.

Los primeros confirmados

Vasti Jackson, guitarrista de renombre mundial, nominado múltiples veces a los premios Grammy, vocalista, compositor, productor, leyenda viva del blues residente en Mississippi. Con más de cincuenta años como músico profesional, Jackson es conocido por sus actuaciones en vivo empapadas de sudor y alma, marcadas por una de las interpretaciones de guitarra más impresionantes e innovadoras de hoy en día.

Los Torontos, un súper grupo de rock clásico que hará vibrar a los espectadores. / MEDITERRÁNEO

Alba Blanco, conocida como La Perra Blanco con su trío rockabilly, nace un 31 mayo de 1995 en La Línea de la Concepción (Cádiz), el profundo sur de España, donde el arte fluye como un torrente junto a un variopinto cultural que se entremezclan para dar vida a una zona musical única en el país. Criada bajo la influencia musical de sus padres, ambos músicos, Alba empieza a tocar la guitarra a los 13 años y con 14 sube por primera vez a un escenario. A los 18 años decubrió lo que vendría a ser su pasión, la música americana de los 50’s, donde todo su talento y creatividad explotan.

Por su parte, Los Torontos son una suerte de supergrupo de rock and roll influenciados por la música de finales de los 50’s y primeros 60’s. Su estilo musical cabalga entre el frat rock, el garage y el rhythm and blues. La formación está compuesta por Agustí Burriel, Spencer Evoy, El Lega (Legacaster), Javier R. Cortés y Berto Martínez, está influenciada por bandas como The Kingsmen, The Sonics, Sam The Sham, Chuck Berry o Johnny Guitar Watson.

Nombres propios

En anteriores ediciones, cerca de 15.000 asistentes disfrutaron de bandas como Laurence Jones, Sugaray Rayford & Travellin’ Brothers, A Contra Blues, Nico Wayne Toussaint, Los Mambo Jambo, The Excitements, Jimmy Barnatán, Amélie Angebault Quartet, Wax & Boogie Rhythm Combo, Big Jamboree & Dani Pérez, Mr. Sipp, Saron Crenshaw, Ian Siegal Band, Casey Hensley, Dani Nel·lo Los Saxofonistas Salvajes, Rumble2Jungle, Southern Avenue, Earl Thomas, Shanna Waterstown, Alexis Evans, J.P. Bimeni & The Black Belts, Koko-Jean & The Tonics, Gisele Jackson, Kyla Brox, o The Cinelli Brothers…