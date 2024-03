Artur Álvarez, Estellés i el blues

Des que començara el seu particular camí en el terreny del musical, Artur Álvarez sempre es va autodefinir com un «cantautor tardívol». Músic i poeta, algú amb una sensibilitat apassionada entorn del món de les arts i les lletres, de la pròpia música, portava un temps allunyat dels focus dels mitjans de comunicació, dels escenaris de la província. No obstant això, en estos anys que ha tingut d’absència, la seua ment, la seua creativitat, mai han cessat la seua activitat, més aviat tot el contrari.

Així, després de quasi un lustre sense tindre notícies d’ell, torna este veterà cantautor i poeta castellonenc, i ho fa amb una nova proposta musical que suposa una verdadera notícia per al món de la cultura a la província, així com per al públic en general.

«Després d’una absència de quasi quatre anys, estic il·lusionat a anunciar el meu retorn amb un homenatge molt especial a l’emblemàtic poeta Vicent Andrés Estellés», confessa Álvarez, qui afig tot seguit que es tracta d’un nou disc que ha titulat Estellés a ritme de blues amb el qual commemora el centenari del naixement del de Burjassot i amb el qual també presenta un moment «important en la meua carrera artística».

Un viatge musical i vital

«La meua trajectòria ha sigut i és un viatge apassionant a través de diverses formes d’expressió artística. Des dels meus humils començaments com a cofundador del grup de cançó popular Adesiara en 1978, fins a la meua incursió en la música de ball en els anys 80 del passat segle XX, he buscat constantment explorar i experimentar amb diverses manifestacions artístiques», explica el propi Artur Álvarez.

Ell mateix recorda que en 2004, va prendre la decisió d’iniciar formalment el seu camí com a cantautor, «un pas que ha marcat una fita significativa en la meua carrera», assenyala. Certament, al llarg dels últims anys, ha llançat 12 àlbums en els quals «he musicat i cantat la poesia d’il·lustres poetes de Castelló com Bernat Artola i Miquel Peris, així com d’altres poetes contemporanis del País Valencià». «El meu compromís amb la difusió de la poesia a través de la música», matissa, «és innegable», i «el meu amor per la cultura valenciana», postil·la «es reflecteix en cadascuna de les meues interpretacions».

Artur Álvarez torna als escenaris amb un projecte molt singular. / MEDITERRÁNEO

Entre els moments més destacats de la carrera musical d’Artur Álvarez es podria destacar els homenatges en el Teatre Principal de Castelló als il·lustres poetes de la terreta, com ara els espectacles Pols del meu Camí (2008) a Bernat Artola, en el 50 aniversari del seu traspàs, i A recer de la Mar (2012), homenatge a Miquel Peris en el 25 aniversari de la seua defunció. També destaca la col·lecció El núvol poètic, una iniciativa innovadora «en la qual vaig fusionar la poesia contemporània amb la música electrònica», ens diu Álvarez.

D’altra banda, a més de la seua carrera com a músic, destaca la seua producció poètica. «Des d’una edat primerenca, he escrit versos que han sigut la base de moltes de les meues composicions musicals», comenta. «He publicat diversos llibres de poesia, tant en format imprés com en la xarxa, i he sigut honrat amb premis literaris com els Premis de la Mar de Poesia Miquel Peris i Segarra en 2017 i 2021, finalista del XII Premi Miquel Arimany 2021 i el segon premi de la II mostra de Poesia d’Alfara del Patriarca, entre altres», manifesta l’autor.

Tot un esdeveniment

El retorn als escenaris d’Artur Álvarez ara amb Estellés a ritme de blues promet ser, diu, «un esdeveniment honest, respectuós i digne». Per l’ocasió tan especial, estarà acompanyat per «tres músics excepcionals», com són Carlos Álvarez en la guitarra i teclats, Adrián Picazo en el baix i Pedro Corral en la bateria. «Junts, oferirem una celebració de la poesia d’Estellés fusionada amb la passió del blues», conta.

En total, són deu els poemes triats de l’extensa producció poètica de Vicent Andrés Estellés, que Álvarez ha produït i interpretat en clau de blues per tal d’oferir una visió més a l’hora de revisar la poesia de l’esmentat poeta valencià. «En un moment en el qual la cultura, i especialment l’obra d’Estellés, mereixen ser celebrades i valorades, el meu retorn és, per a mi, motiu d’alegria i celebració», finalitza.

El disc es pot escoltar on line en este enllaç.