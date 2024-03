De Picasso a Obey: Benicarló s'endinsa en l'art contemporani

Una mostra amb 50 obres de 27 artistes contemporanis de nivell mundial. Eixa és l'exposició que ara acull la planta baixa del Mucbe de Benicarló sota el títol Obra gràfica contemporània: de Picasso a Obey.

Es tracta d'una de les propostes expositives més destacades de la temporada al Mucbe al comptar amb la presència d'alguns dels artistes més reconeguts de l'últim segle i mig, com ara Marc Chagall, Pablo Picasso, Joan Miró, Andy Warhol, Yayoi Kusama, Takashi Murakami i Obey, entre d’altres.

La mostra revela l'evolució d'una sèrie de pràctiques artístiques que tenen en comú el fet de ser susceptibles de ser reproduïdes per mitjans mecànics, a més d'una reflexió sobre la relació entre l'artista i la tecnologia. El recorregut expositiu ha sigut plantejat en diferents blocs temàtics per a la seua correcta comprensió. El discurs comença presentant una mirada creuada cap als orígens de l'art contemporani amb obres de Picasso, Chagall o Miró; li seguix una selecció d'obres d'artistes que van desenvolupar el llenguatge de l'abstracció internacional com el recentment desaparegut Richard Serra, Karel Appel o Joseph Beuys; l'escultura contemporània amb múltiples d'Anish Kapoor o Kusama; el Pop Art i la serigrafia amb obres de Warhol o Roy Lichtenstein entre altres, per a acabar amb les noves tendències de segle XXI amb artistes com Jeff Koons, Damien Hirst o Murakami.

La mostra oferix algunes peces de pop art de Roy Lichtenstein. / MEDITERRÁNEO

D'esta manera, l'exposició es posiciona en la intersecció de dos sistemes: l'articulació entre una col·lecció d'art modern i contemporani, i la història de l'art, emprant el vincle entre art contemporani i reproductibilitat tècnica.

Inauguració

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, i la regidora de Cultura, María Teresa Pellicer, han estat els encarregats d'inaugurar este 27 de març aquesta impressionant exposició al costat de la seua comissària, Antonella Montinaro, qui assenyala que en la idea central d'este projecte resulta clara la influència de la perspectiva que dona Walter Benjamin en el seu assaig L'obra d'art en l'època de la seua reproductibilitat tècnica, que se centra en el problema de la producció en massa i en la pèrdua de l'aura en l'obra d'art contemporània.

L'alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, i la regidora de Cultura, María Teresa Pellicer, i la comissària de la mostra. / MEDITERRÁNEO

La mostra es podrà visitar a la planta baixa del Mucbe fins al 14 de juliol.